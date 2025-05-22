Sinemada bu hafta: İşte, yarın vizyona girecek filmler

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Lilo & Stitch, Mission: Impossible – Son Hesaplaşma, Stelios – Bekledim de Gelmedin gibi yapımlar dikkat çekti.

Sinemada bu hafta: İşte, yarın vizyona girecek?

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Lilo & Stitch, Mission: Impossible – Son Hesaplaşma, Stelios – Bekledim de Gelmedin gibi yapımlar dikkat çekti. İşte, 3 Mayıs 2025 Cuma vizyona girecek filmler:

Mission: Impossible – Son Hesaplaşma (Mission: Impossible – The Final Reckoning) | Son Hesaplaşma, Mission: Impossible serisinin bir parçası olarak, Ethan Hunt ve Impossible Mission Force ekibinin, dünyayı tehdit eden ve sadece ‘Entity’ olarak bilinen güçlü bir yapay zeka karşısındaki mücadelesini anlatır. Hikaye, bu savaşın merkezinde yer alan ‘Sewastopol’ isimli Rus denizaltısının peşinde koşan ekibin heyecan dolu macerasını ele alır. Ancak, Hunt ve ekibi bu tehlikeli görevde yalnız değillerdir. Entity’nin hizmetinde olan Gabriel de, Sewastopol’u bulmak için kıyasıya bir yarış içindedir. Gabriel, dünyayı kaosa sürükleyecek ve cehennemin kapılarını açacak olan bu anahtarı bulmayı hedefler. Gizli bir silahı olduğu düşünülen Gabriel, Hunt ile paylaştığı ortak bir geçmişe sahiptir ve bu geçmiş, sonunda IMF ajanının eline geçer. Bu, Hunt ve ekibinin dünyayı kurtarma mücadelesini anlatan bir hikayedir.

Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch) | Hawaii’nin sakin adalarında yaşayan Lilo Pelekai, altı yaşında bir kız çocuğudur. 18 yaşındaki kız kardeşi Nani ile birlikte yaşayan Lilo, ailesinin erken yaşta yitirilmesinin ardından yalnızlıkla mücadele etmektedir. Cennet gibi görünen bu adada yaşamak, onlar için monoton ve sıkıcıdır. Ancak, hayatları, kaçak bir uzaylı olan Stitch ile kesiştikçe değişir. Stitch, sürekli kaos yaratma eğiliminde olan bir varlıktır ve onunla uğraşmak zor olsa da, kardeşlerin yaşamı, Stitch’in varlığıyla yeniden canlanır. Kendilerini bir aile gibi hissederler ve birlikte, hayatın getirdiği her türlü zorlukla başa çıkarlar. Bu üçlü, birbirlerine destek olmanın gücüyle, karşılarına çıkan engelleri aşmayı başarır.

Kefenler (The Shrouds) | Yenilikçi bir iş adamı ve acılı bir dulun hikayesine odaklanan Kefenler, ölülerle bağlantı kurmayı sağlayan bir teknolojiyi merkezine alıyor. Karısının kaybının ardından derin bir acıya boğulan iş adamı Karsh, GraveTech adını verdiği devrim niteliğinde bir buluş yapar. Bu buluş, insanların sevdiklerinin cesetlerini kefenler içinde izlemelerine olanak tanır. Ancak, Karsh’ın eşinin mezarının da içinde olduğu birçok mezar, buluşun başarıya ulaşmasından önce tahrip edilir. Bu durum, Karsh’ı faili meçhul bu eylemlerin peşine düşmeye ve kendini beklenmedik bir karanlık yolculuğun içinde bulmaya iter.

Stelios – Bekledim de Gelmedin (Yparho) | Stelios Bekledim de Gelmedin, bir nesli etkileyen ve onlara umut aşılayan bir adamın hayat hikayesini ele alıyor. Pontus kökenli bir mülteci olan Stelios Kazantzidis, hayatının zorluklarına karşı mücadele ederken, müzik yeteneğini keşfeder ve hayatı bu sayede yeni bir boyut kazanır. Sadece yeteneği ve azmi ile Yunan müzik dünyasında kendine yer bulmaya çalışan Stelios, aynı zamanda kişisel ilişkilerinin karmaşıklığı, içindeki özlemler ve sadık hayranlarından gelen beklentilerle de baş etmek zorunda kalır.

Kabala | Elif, babasının gizemli ölümünün ardındaki gerçekleri keşfetmek ve henüz doğmamış çocuğunu korumak için mücadele eden bir kadının hikayesini anlatan ‘Kabala’ isimli filmin kahramanıdır. Yıllar önce ardında bıraktığı aile yuvasına geri dönme kararı alan Elif, bu dönüşle ailesinin korkutucu ve gizemli geçmişi ile yüzleşmek durumunda kalır. Aile evine adım attığı ilk andan itibaren, tuhaf ve korkunç olaylarla karşılaşan Elif, bu olayların evin derinliklerinde gizlenen bir sırra, Kabala adı verilen, cin ve büyü ritüelleriyle dolu bir tarikatın karanlık dünyasıyla bağlantılı olduğunu fark eder.

Semur 5: Cin Tohumu | Film, Anadolu’nun ücra bir Bizans köyü olan İsaköy’e genç bir ebe olarak atanan Meryem’in hikayesini anlatıyor.

Gecenin Gündüzü | Dokuz kişilik yakın arkadaş grubunun sevilen ismi Gündüz, arkadaş çevresindeki sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan acımasız bir siber zorbalık kampanyasının kurbanı olur. Bu aşağılayıcı zorbalık, Gündüz’ü intihara sürükler; genç kız hayatta kalsa da felçli kalır. Gündüz’e derinden bağlı olan Poyraz, bu trajediden sorumlu olanlardan hesap sormak için harekete geçer.

Üç Arkadaş | Hilal, Ayşe ve Mercan sokaklarda çalışan üç çocuktur. Hilal ve Ayşe karton toplayıcılığı, Mercan ise hurdacılık yapmaktadır. Şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim, Hilal, Ayşe ve Mercan’ın da aralarında bulunduğu sokakta çalışan çocukları kaçırır ve zorla paralarına el koyar. Hilal de babasına ilaç almak için biriktirdiği parayı Sarı Selim’e vermek zorunda kalır. Hilal, Ayşe ve Mercan, Selim’in zorbalıklarına karşı mücadele etmek için o gün yapılacak ödüllü güvercin yarışına Mercan’ın posta güvercini ile katılmaya karar verirler. Güvercin yarışına kayıt için gittiklerinde karşılarına çıkan Sarı Selim, Mercan’ın güvercininin yarışa katılmasını engellemek için güvercini kafesinden çıkarıp serbest bırakır. Çocuklar güvercini yakalayıp geldiklerinde yarış kamyonu çoktan gitmiştir. Üç arkadaş kendi imkanları ile yarış kamyonuna yetişmeye karar verir ve birbirlerini daha yakından tanıyacakları, pek çok zorluktan geçecekleri, üç yakın arkadaş olacakları bir yolculuğa çıkarlar.

T24