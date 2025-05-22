Serj Sarkisyan, Dağlık Karabağ meselesinde kapsamlı değişikliklerin olasılığını dışlamıyor

Ermenistan’ın üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, gazetecilere verdiği demeçte Dağlık Karabağ (Artsakh) meselesinin henüz kapanmadığını ve bu konuda gelecekte önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Sarkisyan’a göre, bu fikri canlı tutan bireyler ve siyasi hareketler var olduğu sürece, zamanla Ermenistan dışındaki aktörlerin de konuyla ilgilenmesi ve bu düşüncenin bir gün gerçeğe dönüşmesi olasılığı vardır.

Sarkisyan, Artsakh halkının kendi topraklarına dönüşü meselesinde uluslararası güvencelerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ona göre, Azerbaycan yönetimi dönüş konusunda olumlu sinyaller verse dahi, halk arasında ciddi güvensizlik söz konusudur. Özellikle çocukların güvenliği, aile yapısının korunması ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel konularda endişeler devam etmektedir. Bu nedenle, yalnızca sözlü vaatlerle değil, uluslararası aktörlerin sahada etkin biçimde yer alacağı güvenlik ve hak teminatlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Serj Sarkisyan’ın açıklamaları, Artsakh meselesinin ulusal ve uluslararası düzeyde hâlâ önemini koruduğunu ve gelecekteki siyasi gelişmelere açık olduğunu ortaya koymaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI