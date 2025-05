Şarkıcı Linet: Can güvenliğim tehdit altında

Linet’in İsrail’de askerlik yaptığı söylentileri, “Sefarad Yahudisi olması” ya da “çifte vatandaşlığı” açık bir linç kampanyasına dönüştü.

Tuğçe Yılmaz

İsrail-Türkiye vatandaşı şarkıcı Linet Menaşi ya da bilinen adıyla Linet, sosyal medya paylaşımları ve Filistin-İsrail Savaşı’na dair “suskunluğu” gerekçe gösterilerek uzun süredir hedef gösteriliyor.

Linet’in İsrail’de askerlik yaptığı söylentileri, “Sefarad Yahudisi olması” ya da “çifte vatandaşlığı” açık bir linç kampanyasına dönüştü. Şarkıcının can güvenliğini tehdit eden söylemler ve sosyal medya paylaşımları, Yahudi kimliğini kriminalleştiren bir çizgide konumlandı. Şarkıcının maruz kaldıkları, antisemitizmin hâlâ ne kadar güçlü ve yaygın olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İddiaya göre, Linet, 7 Ekim 2023’ten sonraki sosyal medya paylaşımlarından birinde Hamas’a “terörist” dedi. Linet, o dönem “İsrail destekçisi Siyonist” gibi ithamlarla hedef gösterilmesi üzerine “Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli,” demişti.

Bu sene ise şarkıcının 17 Mayıs’ta İstanbul’daki konseri, Filistin destekçisi bir grubun protestosu nedeniyle iptal edildi. Göstericiler, eylemde “Katil Linet, Türkiye’den defol” sloganları attı.

Linet’in daha önce, 25 Ocak 2025’te Ankara’da vereceği konser de iptal edilmişti. Yeni Şafak Gazetesi, konseri şöyle duyurmuştu: “Çifte vatandaş şarkıcı Linet; İsrail’de askerlik yaptı, 7 Ekim’den sonra Hamas’a ‘terörist’ dedi ve Gazze’deki katliamları görmezden geldi. Bugün 21.00’de Linet’in Ankara’da alacağı sahnenin iptal edilmesi isteniyor. Linet, 25 Ocak’ta da İstanbul’da Aqua Florya’da konser verecek.”

Erdoğan’dan yardım talebi

Son konserinin iptal edilmesinin ardından 17 Mayıs’ta açıklama yapan Linet, iki yıl önceki sosyal medya paylaşımının “bağlamından koparıldığını” söyledi. Can güvenliğinden endişe duyduğunu belirten şarkıcı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği videoda şöyle dedi:

“İki yıl önce yaptığım bir paylaşım, bağlamından koparıldı. Sanki Filistin halkına karşı bir tavırmış gibi sunuldu. Oysa o paylaşım, ne Filistin halkını hedef alıyordu, ne de Filistin’de yaşanan acılara karşı bir sessizlik içeriyordu. Hiçbir halk, hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir masum sivil kaderini bombaların gölgesinde yaşamamalı. Ortadoğu’nun kalbinde doğmuş biri olarak, barışın ne kadar kıymetli, savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu çok iyi bilen biriyim.

“Ve 35 yıldır Türkiye’de yaşayan, burada üreten bir Türk vatandaşı olarak, bu coğrafyanın vicdanıyla büyüdüm. Gazze’de hayatını kaybeden her çocuk içimde derin yaralar yaratıyor. Bir an önce bu acının bitmesini diliyorum. Hayatım boyunca mağduriyet üzerinden konuşan biri olmadım. Kulisimden videoyu paylaşmak, benim için bir tercih değil, bir zorunluluktu. Çünkü ilk kez, fiziki takiple can güvenliğim doğrudan tehdit altına alındı.”

“Siyonist öfkeye karşı öfke”

Linet, son olarak dün (21 Mayıs) Albayrak Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren TVNET’te yayınlanan “Siyaseten” programında Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan tarafından hedef gösterildi.

Kılıçarslan, Linet’in konserinin iptal edilmesini eleştiren eski AKP Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı’ya hitaben “Sana mı kaldı? Siyonist öfkeye karşı öfkeyi savunmak AK Parti’nin eski grup başkan vekiline düşmedi,” dedi

Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral da Prof. Dr. Naci Bostancı’nın istifasının alınarak hakkında tahkikat yapılmasını istemişti:

“Hayırdır Naci Bostancı! Gazze’de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın ancak Siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın! Sanane Linet’ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır.”

Kılıçarslan, yayında Linet için ise şunları söyledi:

“Linet, iki yıldır Filistin Gönüllüleri’nin radarında. Linet, bak, senin İsrail’le ticaretinin olduğunu biliyoruz. Bir Sefarad Yahudisi olduğunu biliyoruz. Abi biz saf değiliz, dünyadaki isimleri tek tek biliyoruz. İsrail ordusunda askerlik yaptığını da biliyoruz. Gazze’de soykırım sürerken, bebekler öldürülürken Linet’in bir şey demesi gerekiyor. ‘Gazze’de çocukların öldürülmesine karşıyım,’ dese konuyu kapatacağız. Demiyor. Yasmin Levy, Manisa doğumlu bir Sefarad Yahudisi. Hakikaten Türklere dost bir isimdir o. Yasmin Levy, savaşa karşıyım deseydi, konserinin iptal edilmemesi için uğraşırdım ben. Linet bunu demedi, Yasmin Levy bunu demedi. Biz de demokratik hakkımızı kullanarak, polis copu yemeyi göze alarak konseri iptal ettirdik.”

Oysa Linet, İsrailli kadınlar için zorunlu olan askerliğe dair 2021 yılında şu açıklamayı yapmıştı: “‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım.”

“Katile katil diyemeyen bir ses”

Öte yandan, iki gün önce (20 Mayıs) TBMM Genel Kurulu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde yerinden söz alan AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları da Linet’i “konuşmamakla” suçlayarak şöyle dedi:

“Linet iyi bir şarkıcıdır. Yani en azından Hande Yener’e göre. Ama yeter mi? Katile katil diyemeyen bir ses, şarkı söylese ne söylemese ne. İstiklal ve Hürriyet harbi veren kahraman Hamas’a ‘terörist’ demiş, üstelik katil Netanyahu’ya hiçbir şey diyememiş biri sanatçı olur mu? Böyle aymazlık, cahillik, kabul edilebilir mi? Linet’in neye inandığı beni ilgilendirmiyor, nasıl yaşadığı da. Ben sanatla ilgileniyorum, yüksek sanatla. Sanat, koşulsuz hayata inanır, ölüme değil. Netanyahu ölümdür. Sonunda tutmuş hanımefendi başka bir provokasyonla Türkiye’de can tehlikesi olduğundan filan söz etmiş. Erdoğan’a sığınmış. Akıllı tabii İsrail’de ölüm, Türkiye’de hayat var. Doğru adres elbette Erdoğan çünkü yok başka gidecek yeriniz, çünkü zalimi korkutuyor merhametimiz.”

Yasmin Levy’nin iptal edilen konserlerinden ilki, 15 Mayıs’ta Ankara’daki MEB Şura Salonu’nda; diğeri ise 17 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecekti.

Linet hakkında

5 Mart 1975’te İsrail’in Tel Aviv kentinde doğan Türkiyeli-İsrailli şarkıcı.

Annesi, Bursalı Türk Sanat Müziği sanatçısı Leya Bonana (Leyla Özgecan), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşi.

Sefarad Yahudisi olan Linet, İsrail’de büyüdü ve müzik kariyerine annesiyle birlikte sahne alarak başladı. İlk albümünü 10 yaşındayken İsrail’de çıkardı.

1993 yılında “Ani Ana” adlı şarkısıyla İsrail’in Eurovision elemelerine katıldı. Türkiye’deki ilk albümünü 1995 yılında Orhan Gencebay’ın desteğiyle yayınladı.

Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça, İngilizce, Yunanca ve İspanyolca dillerinde de şarkılar söyleyen şarkıcının çok dilli bir repertuarı var. (TY)

bianet