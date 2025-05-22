Rupen Semerciyan’da ilk düdük çaldı

Ermeni okullarından yetişenler derneklerinin geleneksel olarak düzenlediği Rupen Semerciyan Derneklerarası Basketbol Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu başladı. Turnuva, 24 ve 25 Mayıs’ta oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek.

Bu yıl 32’incisi düzenlenen “Rupen Semerciyan Derneklerarası Basketbol Turnuvası”na Aramyan, Dadyan, Feriköy, Tarkmançats, Pangaltı Mıhitaryan, Bezciyan, Karagözyan, Sahakyan ve Topkapı Levon Vartuhyan derneklerinin yanı sıra Şişli Spor Kulübü Yıldız Basketbol takımı katılım gösteriyor. Kevork Simkeşyan’ın başkanlığını üstlendiği tertip heyetinde Aras Alakuş, Artun Kalk, Arden Terziyan, Aslin Ustaaramoğlu, Haçik İngilizoğlu, Saro Apalyan ve Raffi Kayıkçı yer alıyor. Gruplar sistemiyle ilerleyen turnuvada karşılaşmalar, hafta sonları Karagözyan Okulu’nun açık basketbol sahasında oynanıyor. Geçen yıl düzenlenen turnuvada Bezciyan şampiyon olmuş, Bomonti Mıhitaryan ikinci, Sahakyan ise üçüncü sırada yer almıştı.

17 Mayıs Cumartesi günkü karşılaşmalar, hava muhalefeti nedeniyle 21 ve 22 Mayıs’a ertelendi. 18 Mayıs Pazar günü oynanan karşılaşmaların sonucu ise şöyle:

Dadyan 104 – 42 Getronagan

Şişli Yıldız 28 – 70 Pangaltı

Sahakyan 71 – 43 Karagözyan

Bezciyan 90 – 35 Aramyan

Tarkmançats 63 – 23 Levon Vartuhyan

Turnuvayla ilgili gelişmeler, Rupen Semerciyan Basketbol Turnuvası (‘rsbt_32’) Instagram sayfasından takip edilebilir.

Turnuva, 24 ve 25 Mayıs’ta oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek.

Rupen Semerciyan kimdir?

Basketbol yaşamına Robert Kolej’de başladı. 1930’larda basketbolun tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarındaki başarılarından dolayı Türkiye Milli Spor Teşkilatı tarafından basketbol milli takımı kurmakla görevlendirildi. 1935-1938 arasında Türkiye Millî Basketbol Takımı’nın ilk antrenörlüğünü yaptı. 1936 Berlin Olimpiyatları’na katılan Millî Basketbol Takımı’nın başındaydı. Türkiye’de basketbol hakemliğinin yerleşmesinde rol oynadı. Türkiye’ye basketbolu getiren isimlerden biri sayılan Semerciyan’ın adına 1989’dan beri her yıl dernekler arası bir basketbol turnuvası düzenleniyor.

Agos