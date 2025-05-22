Rubio: Washington, Ermenistan ile Azerbaycan arasında silahlı çatışma riskinin devam etmesini önlemeye çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Azerbaycan ile Ermenistan arasında silahlı bir çatışmanın gerçek bir risk olarak varlığını sürdürdüğünü ve Washington’un bu durumu önlemeye çalıştığını söyledi.

Rubio bu açıklamayı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde düzenlenen oturumda yaptı.

Rubio, “Azerbaycan’la ilgili olarak esas odak noktamız, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesis edilmesidir. Orada gerçek bir çatışma riski var ve biz bunu önlemeye çalışıyoruz,” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Washington’un yalnızca olası bir çatışmayı önlemeye değil, Azerbaycan’daki tutukluların ve insan haklarının korunmasına da odaklandığını belirtti.

Rubio, “Gerçek şu ki, çoğu zaman ideal model olmayan ülkelerle muhatap olmak zorundayız. Ancak ulusal çıkarlarımız için bu ülkelerle iş birliği yapmak durumundayız. Ulusal çıkarlarımız ile diplomatik ilkelerimiz arasında denge kurabilmemiz gerekir,” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu