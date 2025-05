Reklamlar senaryoya sızdı

Sevda Dursun Son zamanlarda dizilere verilen reklamların senaryo gereği gibi gösterilmesi moda oldu. Beyaz eşyadan yemek siparişine kadar artık birçok reklam senaryoya yediriliyor. Öyle ki, dizinin hikayesi nerede bitiyor, reklam nerede başlıyor bazen anlaşılmıyor bile. Boykot ürünleri de bu yöntemi kullanarak karşımıza çıkabiliyor. Medyanın can damarı olan reklamlar, dizi senaryolarını ele geçirmeye başladı. Dizilerin reytingi ister yüksek olsun ister olmasın hikâyenin içine reklam yedirilmesi son zamanların modası haline geldi. Öyle ki, dizinin hikayesi nerede bitiyor, reklam nerede başlıyor bazen anlaşılmıyor bile. Genelde başroldekilere oynattırılan bu reklamlar, yapımcıların önemli bir geliri haline geldi. Çoğu zaman İsrail menşeli boykot konusu ürünlerin sevilen sanatçılara oynattırılması ise izleyicinin tepkisine sebep oluyor. KAÇIŞ İMKANSIZ HALE GELDİ Özel televizyonculuğun ilk yıllarında oynatılan dizilerde 40 dakikayı aşan reklamlar yayınlanır, reklam izlemekten dizi izlenemezdi. İzleyici şikayetleri ile harekete geçen RTÜK, reklam sürelerine sınırlama getirdi. Bugün 1 saatlik bir program içinde 12 dakika reklam yayınlanabiliyor. Programın süresi 45 dakikadan uzunsa ilk 20 dakika reklam verilemiyor. Her dizinin başlangıcı ve sonu mutlaka reklam olarak değerlendiriliyor. Fakat başlangıçta reklam bitimini hesaplayarak ekran başına oturan, bitişte de reklamı beklememek için son sahneden feragat eden izleyiciyi yakalamak için, şimdilerde yeni formüller deneniyor. Senaryoyu ele geçiren türden aralara reklam hikayesi yazdıran yapımcılar, herkese zorla reklam izletiyor. BEYAZ EŞYADAN YEMEK SİPARİŞİNE KADAR Örnek verecek olursak reyting rekorları kıran Kanal D’nin Uzak Şehir dizisi son bölümünde kadın girişimcileri destekleyen beyaz eşya mağazasının reklamını ürün yerleştirme olarak değil, hikâyeleştirerek verdi. Senaryoyu manipüle eden bu reklamda, konağın bulaşık makinesi aniden bozuldu ve makine almak için başrol oyuncuları Alya ile Cihan, kadın girişimcinin açtığı mağazaya gitti. Mağazada hem kadın girişimcilikle ilgili hem de yeni çıkan bulaşık makinesiyle ilgili hikâyenin doğal akışında reklam izletildi. Geçtiğimiz dönem Show TV’nin Bahar dizisinde de aynı markanın benzer şekilde reklamı yapılmış, çay makinesi bozulan Bahar, beyaz eşya mağazasına giderek hem markanın kadın bayi projesini hem de ürünün reklamını yapmıştı. Now TV’nin Kızıl Goncalar dizisinde kirlenen yerleri temizlemek için sıklıkla süpürge reklamı yapılırken, Yalı Çapkını’nda Ferit, en yakın dostu Abidin’in moralini düzeltmek için baş başa yedikleri yemekte, siparişle yemek getiren firmanın adı entegre edilmişti. BOYKOT ÜRÜNLERİ ÇAREYİ DİZİLERDE BULDU Bu reklamlar her zaman o kadar da masum olmuyor. 7 Ekim’den itibaren Gazzelilere soykırım uygulayan İsrail destekçisi ürünlerin boykotu sürerken, reyting rekortmeni diziler çok para aldıkları bu ürünleri özellikle dizilerin hikâyelerine yerleştiriyor. Uzak Şehir’in son bölümünde İsrail’e her türlü desteği sağlayan bir içecek markasının senaryoya eklenen reklamı, izleyenlerin tepkisine sebep oldu. Söz konusu sahne dizinin başrol oyuncuları tarafından sosyal medyalarından da paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Bahar dizisinde de Bahar’la Evren baş başa tatlı bir başlangıç üzerine konuşurken, boykottan olan dondurma reklamı senaryoya dahil edilmişti. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizilerinde de bulaşık ve çamaşır makinesi deterjanı reklamı, sıklıkla hikâyeye entegre edilen boykot ürünlerinden. Yeni Şafak