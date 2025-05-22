Mıhitaryan’dan 200. kuruluş yıldönümüne özel “Havidz”

Pangaltı Mıhitaryan Okulu kuruluşunun 200’üncü yılında mezunlar gününü (Havidz) bu yıl farklı bir programla kutluyor.

Mıhitaryan mezunlarını bir araya getiren geleneksel Havidz buluşması, 25 Mayıs Pazar günü Pangaltı Okulu bahçesinde yapılacak. Saat 17.00’de Anarad Hığutyun Şapeli’nde yapılacak ayinin ardından okulun bahçesinde verilecek yemeğe geçilecek.

Yıldönümü vesilesiyle, yemekte Fransız-Ermeni şarkıcı Marten Yorgantz sahne alacak. Pangaltı Mıhitaryan Mektebi ve Manastırı Vakfı Başkanı Rafael Alik ile Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği ve 200. Yıl Tertip Heyeti Başkanı Arsen Kovan etkinlik öncesi gazetemizi ziyaret ederek bilgi verdiler.

Alik ve Kovan, Aved Kelleci (Avedis Aydınyan) küratörlüğünde ‘Vizyoner Bir Eğitim Kurumu: Viyana Mıhitaryan Mektebi 200 Yaşında’ başlıklı serginin de açılacağını hatırlattı. Pangaltı Mıhitaryan Lisesi arşivi ve Avedis Aydınyan’ın koleksiyonundan oluşan sergide, Pangaltı Okulu’nun geçmişine ait daha önce bilinmeyen görseller gün yüzüne çıkmış olacak. Sergi, 25 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arası ziyarete açık. Arsen Kovan, Havidz gününe yurtdışında yaşayan Pangaltı Okulu mezunlarının yoğun ilgi göstereceğini söyledi. Etkinlikte 1979 yılı ilkokul kız mezunları, 1985 ve 2000 yılı mezunlarına plaketler verilecek.

Agos