‘Mi Hişer’ ile düşündük, hatırladık

Sahakyan Nunyan Lisesi öğrencileri ve mezunlarının oluşturduğu ‘Yevaylın’ (Vesaire) Tiyatro Grubu’nun sahneye koyduğu, ‘Mi Hişer’ (Hatırlama) adlı oyun beğeniyle izlendi.

Yevaylın Tiyatro Grubu’nun oyunu ‘Mi Hişer’in gala gecesi, 20 Mayıs Salı akşamı okulun Sımpat Bıçakçı Sahnesi’nde gerçekleşti. Grubun genel sanat yönetmeni Yeğya Akgün ve öğrencilerin birlikte kaleme aldığı Ermenice oyun, gelecekte robotların ve yapay zekanın insanlardan her şeyi unutmasını talep etmesini, insanların da unutmak ve hatırlamak arasında kaldığı ikilemi anlatıyor.

Yapay zeka araçlarının de bulunduğu oyunda Ermeni edebiyatının önde gelen yazarlarından Krikor Zohrab, Vartuhi Kalantar, Zabel Yesayan, Hagop Mıntzruri, Taniel Varujan, müzikolog Rahip Gomidas ve gazetemizin kurucu genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in hafıza üzerine sözleri de yer alıyor.

‘Mi Hişer’in oyuncu kadrosunda Ari Sivazlı, İnesa Yılmaz, Lara Taşköprülü, Gabriel Daren Taşköprülü, Klodya Çetinkaya, Hena Demirci, Melina Ardiş, Mikayel Hovhannesyan ve Setrak Özdoğan bulunuyor.

Sahakyan Müdürü Diana Yılancıoğlu, öğrencilerin altı aylık bir süre içerisinde tiyatro oyununa hazırlandığını belirtti.

Üstrahip Hovagim Seropyan da, kapanış konuşmasında öğrencileri performanslarından ötürü tebrik etti. Teknolojinin giderek gelişmesine karşı hafıza ve anadilin unutulmamasına dikkat çekildiğini söyleyen Üstrahip Seropyan, grubun oyunu Ermenice oynamasının önemine dikkat çekti.

Yaklaşık bir saat süren oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Agos