Lavrov Ermenistan Cumhurbaşkanı’na: Bugün müttefik ilişkilerimizi bir kez daha teyit ettik

Lavrov Ermenistan Cumhurbaşkanı’na: Bugün müttefik ilişkilerimizi bir kez daha teyit ettik

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan, Yerevan’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti.

Görüşmede Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selamlarını ileterek, Ermenistan’da gerçekleştirdikleri görüşmeleri değerlendirdi.

Lavrov, “Bugünkü temaslarımız oldukça yararlı geçti. Liderlerimizin verdiği talimatlar doğrultusunda, diyaloglarımızı yeniden tam kapsamlı şekilde canlandırıyoruz,” dedi. Ayrıca iki ülkenin müttefik ve stratejik ortak olduklarını vurgulayarak, ilişkilerin karşılıklı güven ve sadakat temelinde devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Khaçaturyan, Lavrov’un ziyaretinin Ermenistan-Rusya ilişkileri açısından önemli olduğunu belirterek, “Bu yıl ilişkilerimizde gözle görülür bir hareketlilik var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tüm tarafların olumlu katkılarıyla ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde gelişmesi önemlidir,” ifadelerini kullandı.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasında çok boyutlu iş birliğinin derinleştirilmesi, özellikle ekonomik ve yerel düzeydeki ortaklık olanakları üzerinde durdular. Altyapı yatırımlarının teşviki ve bu alandaki gelişmelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca taraflar, bölgesel durumu da ele alarak, kalıcı barışın sağlanmasının önemine dikkat çektiler. Görüşmede, ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve çıkar temelinde geliştirilmesinin gerekliliği yinelendi.

Ermenistan Kamu Radyosu