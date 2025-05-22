Kristin Saleri Yarışması’nda ödüller verildi

Kristin Saleri Resim Yarışması’nda derece alan öğrenciler ödüllerine kavuştu.

17 Mayıs Cumartesi günü Pangaltı Mıhitaryan Okulu Salonu’nda yapılan törenin açılış konuşmasını yapan Kristin Saleri’nin kızı Rehan Sarıbay, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Yarışma jürisinde bu yıl Rehan Sarıbay, Artin Demirci, İda Kahraman, Jbid Berberyan, Rupen Erol Kürkçüoğlu ve Mayda Saris yer aldı. Yarışmada ilköğretim okullarından öğrenciler ‘Mutlu bir gün’, ortaokul ve lise öğrencileri ise ‘Duyguların renkleri’ temalarıyla resimler çizmişti.

İlkokul kategorisinde Bezciyan’dan Aylin Üşenmez birinci, Hrant Dink Okulu’ndan Maria Tanyelyan ikinci, Sahakyan Nunyan’dan Sarin Veske üçüncü olurken, mansiyon ödülü James Philippe Ataker’e gitti. Ortaokul kategorisinde Sahakyan’dan Melanie Ela Sadak birinci, Pangaltı Mıhitaryan’dan Miranda Sertelyan ikinci, Aramyan Uncuyan’dan Ilgın Azra Dindar üçüncü olurken, mansiyon ödülü Aramyan Uncuyan’dan Kris Şepikliyan aldı.

Lise kategorisinde ise Pangaltı Mıhitaryan’dan Nora Davulciyan birinci, Yaz Türkeli ikinci olurken Sahakyan Nunyan’dan Rümeysa Çağlar üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü de Sahakyan’dan Mikael Hovhannisyan aldı.

Dr. Nansen – Marina Sylvia Saleri Kristin Saleri Özel Ödülü’nü ise Sahakyan Nunyan’dan Nirvana Sarkili ile Esayan’dan Karun Yeraz Cırıl layık görüldü.

Agos