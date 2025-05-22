Katolikos, Ermeni esirlerin geri dönüşünü AB Büyükelçileriyle görüştü

21 Mayıs’ta Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden Avrupa Birliği büyükelçilerini, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nda kabul etti. Büyükelçiler, Ermenistan’da düzenlenen bölgesel bir seminere katılmak üzere ülkedeydiler.

Görüşmenin başında, Avrupa Birliği Ermenistan Delegasyonu Başkanı ve AB Büyükelçisi Vassilis Maragos, heyet üyelerini Katolikos’a tanıttı ve yürütülmekte olan seminer hakkında kısa bilgi verdi.

Katolikos II. Garegin konuşmasında, Ermeni milletinin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Özellikle Artsakh’ın zorla ele geçirilmesi, yerinden edilmiş Artsakh Ermenilerinin haklarının korunması ve Azerbaycan tarafından alıkonulan Ermeni savaş esirlerinin ivedilikle iade edilmesi konularına dikkat çekti. Ayrıca, Artsakh’a ait Ermeni ruhani ve kültürel mirasın yok edilmesi ve başkalaştırılmasına yönelik eylemleri gündeme getirdi. Kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun ciddi bir şekilde sürece dâhil olması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan’da yürütülen Ermeni karşıtı politikalara karşı Avrupa Birliği üye devletleri ve kurumlarının etkili adımlar atması yönünde çağrıda bulundu.

Katolikos, AB büyükelçilerinin Eçmiadzin Ana Makamı’nı ziyaret etmelerinin, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Ermeni halkının yaşamındaki rolünü daha yakından tanımak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Büyükelçilerin, görev yaptıkları ülkelerdeki Ermeni topluluklarıyla etkileşim içinde olarak Ermeni kültürü ve inanç değerleri hakkında bilgi sahibi olduklarını vurguladı. Ermenistan’da düzenlenen bu seminerin, ülkenin yüzyıllar boyunca şekillenen mirasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ve halkın bugün içinde bulunduğu zorlu duruma karşı daha fazla duyarlılık yaratması gerektiğini ifade etti.

Toplantının sonunda, Büyükelçi Maragos, sıcak ev sahipliği için Katolikos’a teşekkür etti. Avrupa Birliği ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında kurulan diyaloğun ve iş birliğinin, adil ve kalıcı barışın tesisi yönünde önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Eylül 2023’te Artsakh’ta yaşanan dokuz aylık ablukanın ve tüm Ermeni nüfusun etnik temizliğe uğratılmasının ardından Azerbaycan, eski Artsakh cumhurbaşkanları Arkadi Gukasyan, Bako Sahakyan ve Arayik Harutyunyan’ın yanı sıra eski devlet bakanı Ruben Vardanyan, dışişleri bakanı David Babayan ve diğer bazı üst düzey yetkilileri esir almıştı. Bu kişilere yöneltilen asılsız suçlamalar, müebbet hapis cezasıyla sonuçlanabilecek nitelikte. 17 Ocak’ta, sözde yargı süreci Bakü’de başlatıldı.

ERMENİ HABER AJANSI