Hindistan’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye tam boykot

Hindistan Ticaret Dernekleri Konfederasyonu (CAIT), son çatışma sırasında Pakistan’a verdikleri destek nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan’a tam boykot ilan etti. Kuruluş, bu iki ülke ile olan tüm ithalat ve ihracat işlemlerinin derhal durdurulacağını duyurdu.

”The Economic Times” gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın 24’ten fazla eyaletinden iş dünyası temsilcileri başkent Yeni Delhi’de toplanarak bu konuda nihai karar aldı.

Konferansta, Türkiye ve Azerbaycan ile tüm ticari faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde kolektif bir karar alındı.

CAIT ayrıca, Hindistanlı şirketlere Türkiye ve Azerbaycan’da reklam çekmemeleri veya film prodüksiyonu yapmamaları yönünde sert bir uyarıda bulundu. Kuruluş, bu yasağa uymayan herhangi bir şirketin de boykot edileceğini açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI