Ermenistan vatandaşlık başvuru kurallarını 2026’dan itibaren değiştirecek

2026 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren Ermenistan’da “Vatandaşlık Hakkında” Kanun’da yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek. Hükümet, başvuru sürecini güncellemeyi, belgelerin ön incelemesini devreye sokmayı ve devlet harcını artırmayı planlıyor.

Yeni kurallar, geçici oturum izni (GOİ) aldıktan sonra başvurmayı planlayanlar da dahil olmak üzere tüm gelecekteki başvuru sahiplerini kapsayacak.

2026’dan itibaren neler değişecek?

Zorunlu çevrim içi ön başvuru

Vatandaşlık başvuru süreci artık Göç Hizmeti’ne şahsen gitmekle değil, çevrim içi başvuru ile başlayacak. Adayların, gerekli tüm belgeleri elektronik sisteme yüklemeleri gerekecek. Ön değerlendirme olumlu sonuçlandığında, şahsen belge teslimi için randevu alınabilecek.

Kişisel hesap üzerinden destek

Başvuru sahipleri eksik belgeleri sisteme yeniden yükleyebilecek ve Göç Hizmeti çalışanlarının taleplerine doğrudan çevrim içi sistem üzerinden yanıt verebilecekler. Bu adım, biçimsel hatalardan kaynaklanan ret ve iade sayısını azaltmayı amaçlıyor.

Devlet harcı 50 kat artıyor

Vatandaşlık başvurusu için ödenecek devlet harcı 50 kat artırılacak. Şu anda 1000 dram (yaklaşık 2,5 USD) olan ücret, 2026’dan itibaren 50.000 drama (yaklaşık 128 USD) çıkarılacak. Bu ücret iade edilmeyecek. Yalnızca teknik hata veya fazla ödeme durumlarında geri ödeme yapılabilecek.

İnceleme süresinin dondurulması imkânı

Başvuru ek inceleme gerektiriyorsa, işlem süreci 60 takvim gününe kadar askıya alınabilecek. Bu süre, standart 90 iş günü olan değerlendirme süresine eklenebilecek. Böylece toplam işlem süresi yaklaşık 6 aya kadar uzayabilir.

Mülteciler için harçtan muafiyet

Ermenistan’da mülteci statüsüne sahip bireyler için vatandaşlık başvurusu ücretsiz olmaya devam edecek.

Neler Değişmeden Kalıyor?

Başvuru öncesi ikamet süresi

Vatandaşlık başvurusunda bulunmak için Ermenistan’da geçici oturum izniyle (GOİ) en az üç yıl ikamet etmiş olmak şartı devam ediyor. Bu kuralda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Anayasa bilgisi testi

Daha önce olduğu gibi, adayların Ermenistan Anayasası’nın temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Test, Ermenice dilinde 33 sorudan oluşuyor ve başarılı sayılmak için en az 17 doğru yanıt vermek gerekiyor. Adaylardan Ermenice metin okuma ve anlama becerisi bekleniyor.

Ancak, kökeni itibarıyla Ermeni olan kişiler için vatandaşlık almak, eskiden olduğu gibi, basitleştirilmiş prosedürle ve dil bilgisi gerekmeksizin mümkün olacak.

Pasaport alma prosedürü

Başvurunun onaylanmasının ardından aday, Ermenistan’da şahsen ya da yurtdışındaki konsolosluklar aracılığıyla Ermeni pasaportu alabilecek.

Yeni Kurallar Kimleri Kapsayacak?

2026 yılının 1 Ocak tarihinden itibaren sunulacak tüm yeni başvurular için aşağıdaki gruplar bu kurallara tabi olacak:

Doğallaşma (tabiiyet kazanımı) yoluyla vatandaşlık almak isteyen ve Ermenistan’da en az üç yıl ikamet etmiş yabancı uyruklular,

Soy itibarıyla Ermeni olup vatandaşlık almak isteyen kişiler,

Evlilik ya da aile birleşimi yoluyla vatandaşlık talep eden bireyler,

Diğer tüm başvuru sahipleri – başvuru gerekçesi ne olursa olsun.

Yeni düzenlemeler başvuru sürecini daha resmi ve sistematik hale getiriyor, ancak aynı zamanda daha öngörülebilir kılıyor. Harçların artırılması, dijitalleşme ve idari giderlerle gerekçelendirilirken, temelsiz başvuruların azaltılması hedefleniyor.

Buna rağmen, doğallaşma için gerekli üç yıllık ikamet süresi, çifte vatandaşlık hakkı ve vergi avantajlarının korunması gibi temel koşullar değişmeden kalıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu