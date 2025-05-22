Ermenistan ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkiler görüşüldü

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Sekreteri ve “Enterprise Greece” Yönetim Kurulu Başkanı Dimitris Skalkos ile bir araya geldi.

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilme perspektifleri ele alındı.

Büyükelçi, iş birliğinin geliştirilebileceği alanları belirtti. Bu bağlamda, 2024 yılı Aralık ayında Yerevan’da düzenlenen Ermenistan-Yunanistan Ekonomik, Endüstriyel ve Bilimsel-Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu’nun 6. oturumu özel bir önem taşıdı.

Tigran Mkrtçyan, Dimitris Skalkos’a ikinci “Yerevan Diyaloğu” uluslararası konferansına katılımı ve bu vesileyle gerçekleştireceği Ermenistan ziyareti ile ilgili başarılar diledi.

ERMENİ HABER AJANSI