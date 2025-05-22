Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Topraklarımızda ‘Batı Azerbaycan’ yoktur”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözde “Batı Azerbaycan”ı bir kez daha dile getirmesine yanıt verdi.

“Dün gerçekleştirilen etkinliklerden birinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın mesajı okundu ve burada bir kez daha “Batı Azerbaycan” söylemi vurgulandı. Bu konuda yorumunuz nedir?” sorulan Badalyan şöyle cevapladı.

Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında ‘Batı Azerbaycan’ yoktur. Batı Azerbaycan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleridir.”

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan tarafı daha önce de defalarca bu tür söylemlere yanıt vermiş ve Azerbaycan’ın bu tür açıklamalarını, Ermenistan’a yönelik toprak iddiası olarak değerlendirmiştir.

ERMENİ HABER AJANSI