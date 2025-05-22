Ermeni satranç oyuncuları “8. Sharjah Masters 2025″te performanslarına devam ediyor

Ermeni satranç oyuncuları, tamamlanmasına dört tur kalan “8. Sharjah Masters 2025” uluslararası satranç turnuvasında mücadelelerine devam ediyorlar.
Ermenistan Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 turun ardından büyükusta Shant Sargsyan 3.5 puanla 4-16. sıraları paylaşıyor. Büyükusta Emin Ohanyan 2.5 puana, büyükusta Gabriel Sargsyan 2 puana, uluslararası usta Artur Davtyan ise 1.5 puana sahip.
Turnuvanın “B” grubunda ise kadınlar uluslararası ustası Mariam Mkrtchyan 3.5 puanla yarışırken, FIDE ustası Sargis Sargsyan 2 puan topladı.
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