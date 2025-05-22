Elmon Hançer, Anadolu Ermenilerini anlattı

Minas Koyuncu

Sanat tarihçisi Dr. Elmon Hançer, Bakırköy Dadyan Okulu’nda “Anadolu Ermenileri” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

16 Mayıs Cuma akşamı Dadyan Okulu Dikran Gülmezgil Salonu’ndaki etkinlikte Şirince Arkeoloji Derneği yönetim kurulu üyesi, Tarih Vakfı ve HAYCAR üyesi de olan Dr. Elmon Hançer’in yaptığı “Anadolu Ermenileri” sunumu ilgiyle izlendi. Etkinlikte geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Hermine Benlioğlu de anıldı.

Dr. Hançer, sunumunda Ermenilerin bu topraklara sonradan gelmediğini, Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak eski zamanlardan beri bu coğrafyada yaşadıklarını vurguladı. Herodot ve Hekataios gibi antik tarihçilerin yazılarından, Pers Kralı Darius’un M.Ö. 6. yüzyıl tarihteki kayıtlara kadar birçok kaynağa değinen Hançer, belgelerde Ermenilerin “Armenor”, “Armenia” ve “Urartu” ya da “Ararat” halkı olarak anıldığını ifade etti.

Sunumda Ermeni halkının Anadolu kültürüne katkıları detaylı biçimde anlatıldı. Mimariden demir işçiliğine, halı dokumacılığından küçük el sanatlarına kadar pek çok alanda üretim yapan Ermenilerin yarattığı izler katılımcılarla paylaşıldı. Dr. Hançer, Urartu halkının aslında Ermeni olduğunu, yönetici konumunda olmasalar da halkın çoğunluğunu oluşturduklarını ifade etti. Hançer, M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren çeşitli hanedanlıklarla tarih sahnesine çıkan Ermenilerin, çağlar boyunca varlığını sürdüğünü hatırlattı.

Bu tarihsel çalışmaların siyasi bir amaca hizmet etmediğine dikkat çeken Dr. Hançer, Ermeni halkının tarihsel derinliğini araştırmanın bir hak arayışı değil, geçmişi bilimsel olarak anlamak, belgelemek ve aktarmak amacı taşıdığını dile getirdi.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Dr. Hançer’e Bakırköy Kilisesi Vakfı tarafından teşekkür belgesi verildi. Dr. Hançer, sunumlarının süreceği bilgisini de paylaştı.

Agos