Bugün Charles Aznavour’un doğum günü

Bugün, dünyaca ünlü Fransız-Ermeni şanson sanatçısı Charles Aznavour’un doğum günü.

Aznavour, 22 Mayıs 1924’te Paris’te, Ermeni mülteci bir aile olan Mikhael ve Knar Aznavourian çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda tiyatroya ilgi duydu ve 1940’lı yıllarda Pierre Roche ile birlikte kabarelerde sahne aldı. Georges Ulmer tarafından seslendirilen ilk şarkısı “Je suis ivre” (Sarhoşum), “Yılın Plağı” ödülünü kazandı. Ancak Aznavour’un sahneye kabulü ilk başta seyirciler tarafından yavaş gerçekleşti. 1956 yılında Paris’teki Olympia salonunda verdiği başarılı konserin ardından dünya çapında şöhret kazandı.

Fransız basını bu dönemde şu başlığı attı: “Fransa Aznavourize oldu.”

Müzik kariyeri boyunca Aznavour çeşitli dillerde yaklaşık 1.200 şarkı kaydetti. 1.000’den fazla besteye imza attı ya da ortak oldu. 1995’ten itibaren Ermenistan’ı uluslararası diplomatik platformlarda temsil etti.

2008 yılında Ermenistan vatandaşlığı aldı ve İsviçre Büyükelçiliği ile Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlarda Ermenistan’ın daimi temsilcisi olarak görev yaptı.

Albüm plakları milyonlarca kopya sattı; şiirleri ise kitaplaştırılarak farklı dillerde yayımlandı. Kendi şarkılarının en iyi yorumcusu olarak kabul edildi.

Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Liza Minnelli, Mireille Mathieu ve Patricia Kaas gibi sanatçılarla birlikte sahne aldı. Kızı Seda ile birlikte Sayat-Nova’nın “Aşkharhums” adlı eserini seslendirdi.

Operet müzikleri de besteledi. 60’tan fazla filmde rol aldı. Bunlar arasında “Ren Nehrinin Geçidi”, “Şeytan ve On Emir”, “Père Goriot” gibi yapımlar yer alır. “Teneke Trampet” filmindeki performansıyla “Kristal Yıldız” ödülünü aldı. Ermeni Soykırımı’na adanmış olan Atom Egoyan’ın “Ararat” filmindeki rolü ise özellikle dikkat çekiciydi.

Yerevan’da bir meydana ve Vagharshapat’taki tiyatro binasına Aznavour’un adı verildi. 2000 yılında, Gyumri’deki Aznavour Meydanı’na bir heykeli dikildi. 2004’te balmumu heykeli Madame Tussauds Müzesi’ne yerleştirildi. 2009 yılında ise Yerevan’da Aznavour Müzesi açıldı.

Charles Aznavour’un 100. doğum yılı vesilesiyle, Paris’in 9. bölge belediyesinin girişimiyle 16 Mayıs’ta büyük sanatçıyı ve insanseveri onurlandırmak amacıyla bir anı plaketi törenle açıldı.

20 Mayıs 2024’te, Ermenistan Merkez Bankası, “Charles Aznavour’un 100. Doğum Yılı” anısına altın hatıra parasını tedavüle sundu. Paranın ön yüzünde Gyumri’deki Aznavour anıtı, arka yüzünde ise portresi yer alıyor.

Yerevan Belediyesi, büyük sanatçı, şanson yorumcusu ve Ermenistan’ın ulusal kahramanı Charles Aznavour’un heykelinin hazırlanması ve kurulması çalışmalarının sürdüğünü, görkemli açılış töreninin 8-12 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının planlandığını duyurdu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/05/22/Charles-Aznavour-Ermeni/305957