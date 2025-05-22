Bölgedeki ulaşım bağlantılarının her türlü açılması Ermenistan’ın ulusal egemenliği çerçevesinde olmalı

22 Mayıs’ta Ermenistan’ın Sünik bölgesinde konuşan İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, İran’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış sürecine verdiği desteği yeniden teyit etti.

Büyükelçi Sobhani, “Doğal olarak biz barışı destekliyoruz. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerini destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz,” dedi.

“Barış anlaşmasının imzalanmasının her iki ülkenin ve bölgenin çıkarına olduğuna inanıyoruz. Bu anlaşmanın imzalanmasına katkı sunmaya hazırız,” dile getirdi.

İran’ın daha önce Ermenistan Başbakanı’nın önerdiği “Barış Kavşağı” projesini memnuniyetle karşıladığını hatırlatan Sobhani, “Bu proje, bölgenin açılması için bir fırsat olabilir. Bu, bölgenin refahına katkı sağlar çünkü ekonominin temeli ulaşımdır ve bu, bölgesel taşımacılığı büyük ölçüde destekleyebilir,” şeklinde konuştu.

İranlı Büyükelçi, “Bildiğiniz gibi biz bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılmasına karşı değiliz. Tutumumuz nettir; ancak her türlü açılım Ermenistan’ın ulusal egemenliği çerçevesinde olmalıdır. Bu proje de bence bölgedeki mal taşımacılığına katkı sağlayacaktır. Herkes barış anlaşmasını memnuniyetle karşılamalıdır” sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI