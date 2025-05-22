Başbakan Nikol Paşinyan, AB büyükelçileriyle görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde akredite edilmiş Avrupa Birliği büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Ermenistan’a ziyaret kapsamında Başbakan ile bir araya geldi.

Başbakan Paşinyan, büyükelçilerin ziyaretini ve bu tür görüşmelerin düzenlenmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Görüşmede Ermenistan-AB ilişkileri, ikili iş birliğinin mevcut durumu ve gelecekteki gelişme olanakları ele alındı. Ayrıca demokratik reform gündemi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Taraflar, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış sürecine de değindiler.

Avrupa Birliği büyükelçileri, Ermenistan Hükümeti’nin bölgesel istikrar ve barışın tesisi ile demokratik reformların istikrarlı şekilde ilerletilmesi yönündeki çabalarını önemli bulduklarını vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI