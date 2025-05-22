ABD’de İsrail Büyükelçiliğinin iki personeli öldürüldü

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Yahudi Müzesi yakınlarındaki silahlı saldırıda iki İsrail Büyükelçiliği görevlisi öldü. Trump olayı sert bir dille kınarken, Netanyahu tüm dünyadaki İsrail Büyükelçilikleri’nde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Artı Gerçek – ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, başkent Washington’daki Yahudi Müzesi yakınlarında yaşanan silahlı çatışmada iki İsrail Büyükelçiliği görevlisinin öldüğünü duyurdu. Olayla ilgili daha fazla bilgi toplamak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Noem, saldırgandan hesap sorulacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise başkentte yaşanan saldırıyı sert bir dille kınadığı mesajında, “Yahudi düşmanlığı temelli olduğu açık olan Washington’daki bu korkunç cinayetler bitmek zorunda, hemen!” ifadesini kullandı. Nefret ve radikalizme ABD’de yer olmadığını vurgulayan Trump, kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyerek “böyle bir şeyin yaşanabiliyor olması çok üzücü” dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de, X hesabından olay yerinde olduğunu paylaştığı mesajında “korkunç bir silahlı hadise”den söz ederek “Bu şiddetin kurbanları için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Her iki Bakan, meydana gelen olayla ilgili detaylı bir bilgi paylaşmadı. ABD’de yayınlanan Jewish Insider gazetesinin bir görgü tanığına dayandırdığı haberinde silahlı saldırganın başında Filistin kefiyesi olduğu ve “Free Palestine” (Özgür Filistin) diye haykırdığı iddia edildi.

İsrail gazetesi Ynet ise İsrail’in Washington Büyükelçiliği sözcüsünün açıklamalarına göre, ölen iki büyükelçilik personelinin “çok yakından ateş edilerek öldürüldüğünü” okuyucuları ile paylaştı.

NETANYAHU: TÜM BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÜVENLİK ARTIRILACAK

Ülkesinin Washington Büyükelçiliği’nde görevli iki kişinin antisemitik bir saldırı sonucu ölmesinin “korkunç” ve “şok edici” olduğunu ifade eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tüm dünyadaki İsrail Büyükelçilikleri’nde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. (DW)

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