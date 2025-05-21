Suren Papikyan ve Aziz Nasirzade, Ermenistan ile İran arasındaki savunma işbirliğini görüştü

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destek Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş formatta bir toplantı da yapıldı.

Taraflar, savunma alanındaki ikili iş birliği seviyesini çok takdir ettiler. Görüşmelerde, Ermenistan ile İran arasındaki mevcut iş birliği sürecine ilişkin konular ele alındı.

Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili çeşitli meseleler de gündeme geldi.

ERMENİ HABER AJANSI