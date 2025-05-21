Rusya Ermenileri Birliği, Rusya’da Azerbaycan’a karşı ceza davası açılmasını talep etti

Rusya Ermenileri Birliği, Azerbaycan’ın işgal altındaki Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Ermeni anıtlarını tahrip etmesiyle ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi’ne başvuruda bulunarak, cezai soruşturma başlatılması gerektiğini bildirdi. Birlik, Azerbaycan makamlarının Stepanakert’te Zaferin 80. yılı anısına dikilen Mareşal Hovhannes Baghramyan anıtını yıkarak Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anısını aşağılamasının, Rus makamlarınca layıkıyla değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Rusya Ermenileri Birliği, Azerbaycan makamları ve onların destekçileri tarafından gerçekleştirilen bu vandallık eylemlerini, Sovyet halkının tarihsel rolünü küçümsemeye yönelik adımlar olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “Bu vandallık, Azerbaycan’ın tarihî gerçekleri değiştirme, tarihî hakikati çarpıtma, ahlaki temelleri yıkma ve kuşaklar arası sürekliliği yok etme hedefini taşıyan planlı bir eylemin parçasıdır” denildi.

Birlik, Azerbaycanlıların Amiral Ivan İsakov ve Mareşal Khanferyants’a ait anıtları yıktığını, Şuşi’de Sovyetler Birliği’nin iki kez kahramanı olan pilot Nelson Stepanyan’ın anıtını tahrip ettiğini ve Sovyet askeri-sanayi kompleksinin temellerinde yer alan devlet adamı Ivan Tevosyan’a ait anıtı da yok ettiğini hatırlattı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rusya Soruşturma Komitesi’ne göre, şu anda Avrupa’nın 15 ülkesinde Sovyet askerlerine ait anıtların aşağılanması, yok edilmesi veya zarar verilmesiyle ilgili olarak 167 ceza davası soruşturulmaktadır. Azerbaycan uzun zamandır bu utanç listesine adaydır.”

1 Mayıs’ta Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi eski sekreteri Vitali Balasanyan da, Ermeni kahramanlara ait anıtların yıkılması konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği bir mektupta gündeme getirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI