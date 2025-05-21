Özgür Özel’den Çerkes Soykırımı mesajı

CHP lideri Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajda “Bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Soykırımı ve sürgününün 161’inci yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum.”

BirGün Gazetesi