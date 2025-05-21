Mirzoyan: “Barış anlaşmasının imzalanması yakın gelecekte gerçekleşebilir”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Kafkasya bölgesinin ekonomik kalkınma potansiyelinin henüz tam anlamıyla değerlendirilmediğine dikkat çekti. Mirzoyan, bu bağlamda ulaştırma altyapısının yeniden işler hâle getirilmesi ve bölgesel ulaşım yollarının açılması durumunda, taraflar arasında karşılıklı yarar sağlayacak ekonomik iş birliğinin belirgin şekilde artabileceğine işaret etti. Toplantıda Ermenistan’ın sunduğu “Barış Kavşağı” girişimi tanıtıldı ve bu projenin sunduğu fırsatlar değerlendirildi.

Görüşmede, göç alanında yaşanan değişimlerin toplumlar üzerindeki etkileri de ele alındı. Ermeni tarafı, bu değişimlerin vatandaşların yaşamını ve ülkeler arası dostane ilişkileri olumsuz etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İki bakan ayrıca medya sektöründe ortaya çıkan sorunlara yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi ve bu sorunların zamanında ele alınmasının önemine değindi.

Görüşmenin önemli gündem başlıklarından biri de Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması süreciydi. Ermenistan tarafı, bu konuda kararlı bir tutum sergilemeye devam ettiğini ve bölgesel barışın tesis edilmesi yönünde aktif çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu sürecin tüm bölge ülkelerinin çıkarına olduğu değerlendirildi. Bakan Mirzoyan, anlaşmanın imzalanması ve onaylanmasının yakın gelecekte gerçekleşebileceği yönünde umut taşıdıklarını da dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI