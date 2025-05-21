Kriminal çocukluk ve toplumsal eksenleri: Kadıköy Bit Pazarı cinayeti üzerinden sosyolojik bir değerlendirme

Prof. Dr. Levent Eraslan Independent Türkçe için yazdı

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy’de, sokak kültürünün ve kayıt dışı ekonominin sembol noktalarından biri haline gelen bit pazarında yaşanan bıçaklı saldırı, yalnızca bir çocuğumuzun yaşamını yitirdiği bir adli vaka olmanın ötesinde, Türkiye’deki “kriminal çocukluk” olgusunun acı bir yansıması olarak toplumsal hafızaya kazındı.

Olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi, Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirdi; olayın failleriyle ilgili adli süreçte “suç örgütü bağlantıları” ve çocukluk dönemine ilişkin ipuçları, soruşturma sürecinde yaşanan aksaklıklar toplumda önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Çocukluk, yalnızca biyolojik bir yaş aralığından ibaret değildir; içinde yaşanılan toplumsal yapının, aile dinamiklerinin, ekonomik eşitsizliklerin ve kültürel kodların çocuk bireyin yaşamına nasıl yön verdiğini anlamak için temel bir kavramdır.

Çocukluk sosyolojisi üzerine çalışmalar yapan, dersler veren bir akademisyen olarak, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’de yaşanan ve kamuoyunda derin bir infial yaratan bu olayın çok katmanlı bir toplumsal çözümlemeyi hak ettiğine inanıyorum.

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Bu olayda, failin ve mağdurun çocuk yaşta olması, yalnızca adli bir vaka değil, çocukluk kavramının Türkiye’de nasıl kırılgan ve ihmal edilmiş bir sosyal alan haline geldiğini de gözler önüne seriyor.

Katilin bir çocuk, maktulün ise henüz hayatının baharında, 14 yaşında bir başka çocuk olması, toplumsal olarak “çocukluk” kavramını yeniden sorgulamamız gerektiğini gösteriyor.

Olayın ardından gelişen süreç ise, suça yalnızca fiziksel bir eylem olarak değil, aynı zamanda bir kültürel ve dijital dinamik olarak da yaklaşmayı gerektiriyor.

Ailenin ve mağdurun yakın çevresinin sistematik olarak sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi, çetelerin bu cinayeti bir aidiyet ve güç gösterisi çerçevesinde sahiplenmesi ve sosyal medya algoritmalarının şiddet kültürünü adeta yeniden üreten bir zemine dönüşmesi, modern çağın suç olgusunun nasıl boyut değiştirdiğini gösteriyor.

En çarpıcı, düşündürücü ve korkutucu yönlerden biri ise, mağdur çocuğun ölümünden sonra bile bu şiddet sarmalının devam etmesi ve mezarının dahi saldırıya uğramasıdır.

Bu durum, toplumsal şiddetin yalnızca bir bireyin hayatını değil, onun anısını, kimliğini ve yasını da hedef aldığını kanıtlıyor.

Bu tablo, çocukların yalnızca bedenlerinin değil, anlam dünyalarının da toplumsal şiddete maruz kaldığını acı bir şekilde ortaya koyuyor.

Toplumsal şiddetin bu tür örnekleri, suçu bireysel bir sapma ya da ahlaki bir yetersizlik olarak görmekten çok daha fazlasını; çocukluk döneminin yapısal ihmallerle nasıl suça sürüklendiğini, dijital çağda suçun nasıl yayıldığını ve sosyal medyanın bu süreçlerde nasıl “ikinci bir suç mahalli” haline geldiğini tartışmamız gerektiğini işaret ediyor.

Çocuk faillik ve kriminal çocukluk: Toplumsal kökler

Kriminal çocukluk kavramı, bireysel ahlak ya da doğuştan gelen eğilimler çerçevesinde açıklanamayacak kadar yapısal bir meseledir.

Suça sürüklenen çocuklar genellikle; parçalanmış aile yapılarının, eğitime erişim sorunlarının, yoksulluk döngüsünün ve mahalle bazlı sosyal dışlanmanın ortasında büyüyen bireylerdir.

Kadıköy olayında da fail grubun sosyo-ekonomik geçmişi bu tanımla örtüşüyor:

Aile ve sosyo-ekonomik arka plan: Parçalanmış ya da işlevsiz aile yapıları, çocukların bakım ve denetim yükünün sokak, arkadaş çevresi ya da informal ağlar tarafından üstlenilmesine yol açıyor. Bu durum, çocukların normatif sosyalizasyon süreçlerinden koparak “alternatif” norm ve değer sistemlerine maruz kalmasına neden olur.

Parçalanmış ya da işlevsiz aile yapıları, çocukların bakım ve denetim yükünün sokak, arkadaş çevresi ya da informal ağlar tarafından üstlenilmesine yol açıyor. Bu durum, çocukların normatif sosyalizasyon süreçlerinden koparak “alternatif” norm ve değer sistemlerine maruz kalmasına neden olur. Eğitimden kopuş: Eğitim, çocukların suçtan uzaklaştırılmasında en önemli toplumsal bariyerlerden biridir. Okul, yalnızca akademik bilgi aktaran bir kurum değil; aynı zamanda sosyal kontrol, psikososyal destek ve ahlaki yönlendirme işlevi üstlenen bir toplumsal mekândır. Suça karışan çocukların büyük çoğunluğu eğitim hayatından erken yaşta kopmuş ya da koparılmıştır.

Eğitim, çocukların suçtan uzaklaştırılmasında en önemli toplumsal bariyerlerden biridir. Okul, yalnızca akademik bilgi aktaran bir kurum değil; aynı zamanda sosyal kontrol, psikososyal destek ve ahlaki yönlendirme işlevi üstlenen bir toplumsal mekândır. Suça karışan çocukların büyük çoğunluğu eğitim hayatından erken yaşta kopmuş ya da koparılmıştır. Mahalle kültürü ve suç sosyalleşmesi: Bourdieu’nun “habitus” kavramıyla açıklanabilecek şekilde, çocukların yetiştikleri çevreler onların davranış repertuarını belirler. Şiddetin, güç gösterisinin ve kriminal davranışın “sıradanlaştığı” mahallelerde yetişen çocuklar için suç, öğrenilen ve içselleştirilen bir davranışa dönüşür.

Bourdieu’nun “habitus” kavramıyla açıklanabilecek şekilde, çocukların yetiştikleri çevreler onların davranış repertuarını belirler. Şiddetin, güç gösterisinin ve kriminal davranışın “sıradanlaştığı” mahallelerde yetişen çocuklar için suç, öğrenilen ve içselleştirilen bir davranışa dönüşür. Tek tipleşme ve organize suç grupları: Fail ve destekçilerinin benzer saç kesimleri, şiddeti, argo ve küfürü normalleştiren söylemleri ile yasaya karşı duydukları korkusuzluk -ki bu cesaretin önemli bir kısmı yaşlarının küçük olmasından kaynaklanan cezasızlık algısına dayanır- organize bir yapının varlığına işaret ediyor. Olay sonrasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sistematik dijital saldırılar, bu organizasyonun sadece fiziksel değil, dijital düzlemde de işlediğini gösteriyor. Faili destekleyen mesajlar, onun yalnız olmadığını vurgulayan ifadeler ve dijital platformlardaki dayanışma dili, sorunun bireysel değil çok daha yaygın ve derin toplumsal boyutlara sahip olduğunun açık göstergesidir.

Şiddetin dijitalleşmesi ve sosyal medyanın rolü

Kadıköy Bit Pazarı cinayetinde gözlemlenen bir diğer kritik boyut, suçun dijital mecralar aracılığıyla devam eden yapısal bir şiddet döngüsüne dönüşmesidir.

Suçun fiziksel bir eylemle sınırlı kalmayıp, sosyal medya platformları aracılığıyla tehdit, itibarsızlaştırma ve travma üretmeye devam etmesi, suçun modernleşen yüzünü ve şiddetin yeni türlerini açığa çıkarıyor.

Goffman’ın sahne kuramından hareketle sosyal medya burada onların “ön sahnesi” haline geldi.

Özellikle Tiktok üzerinden argo, tehdit, şiddet övgüsü ve tek tipleşmiş imaj (örneğin saç stilleri, ifadeler, beden dili) bir impression management (izlenim yönetimi) çabası olarak da okunabilir.

Topluma, özellikle kendi “mahalle” veya “çete” kültürüne ait olanlara bir mesaj veriliyor:

Biz güçlüyüz, yalnız değiliz, normları biz belirleriz.

Dijital mahalleleşme ve çeteleşme bağlamında sosyal medya platformları, fiziksel mahalle sınırlarının ötesinde sanal çeteleşmenin ve suç kimliğinin inşa edildiği yeni mekânlara dönüştü.

Kadıköy olayı sonrası fail grubun mağdur ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımları, bu yapının dijital alandaki bir yansımasıdır.

Artık suç yalnızca sokakta değil, ekran başında, paylaşımlar ve etkileşimler üzerinden yeniden üretilmekte; çocuklar bu şiddet kültürünün bir parçası haline getiriliyor.

Shape Created with Sketch. Fotoğraflarla dünyadan haberler Hepsini göster 30 Fotoğraflarla dünyadan haberler

1/30 20 Mayıs 2025 – İsrailli sınır polisi, Batı Şeria’da Nablus’un güneyinde yer alan Askar mülteci kampına düzenlenen baskında Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz ateşlemeye hazırlanıyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği şiddetli saldırılara dair açıklama yaptı. Açıklamada, “İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü kanlı katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 53 bin 573’e yükseldi. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

20 Mayıs 2025 – İsrailli sınır polisi, Batı Şeria’da Nablus’un güneyinde yer alan Askar mülteci kampına düzenlenen baskında Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz ateşlemeye hazırlanıyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği şiddetli saldırılara dair açıklama yaptı. Açıklamada, “İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü kanlı katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 53 bin 573’e yükseldi. (Jaafar Ashtiyeh/AFP) 2/30 19 Mayıs 2025 – ABD’li ünlü yönetmen Spike Lee, ABD’li aktör ve şarkıcı Asap Rocky’yle Cannes Film Festivali’nde Highest 2 Lowest filminin tanıtımında. Akira Kurosawa’nın Yüksek ve Alçak (Tengoku to jigoku) filminden uyarlanan yapımda usta aktör Denzel Washington ve ünlü rapçi Ice Spice gibi isimler de yer alıyor. 7. gününü geride bırakan festival, 24 Mayıs’ta sona erecek. (Sameer Al-Doumy/AFP)

19 Mayıs 2025 – ABD’li ünlü yönetmen Spike Lee, ABD’li aktör ve şarkıcı Asap Rocky’yle Cannes Film Festivali’nde Highest 2 Lowest filminin tanıtımında. Akira Kurosawa’nın Yüksek ve Alçak (Tengoku to jigoku) filminden uyarlanan yapımda usta aktör Denzel Washington ve ünlü rapçi Ice Spice gibi isimler de yer alıyor. 7. gününü geride bırakan festival, 24 Mayıs’ta sona erecek. (Sameer Al-Doumy/AFP) 3/30 18 Mayıs 2025 – Yeni Papa XIV. Leo, bugün yapılan yemin töreniyle resmen göreve başladı. Papa seçilmesinden 10 gün sonra yapılan törenin öncesinde üstü açık arabasıyla Aziz Petrus Meydanı’nı dolduran kalabalığı selamlayan XIV. Leo, parmağına “balıkçının yüzüğü”nün takılmasının ardından resmen göreve başladı. Özellikle Amerikan Katoliklerinin büyük ilgi gösterdiği tarihi günde, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişi Leo’nun yemin töreni için Vatikan’a akın etti. Yeni Papa’nın ilk ayini için çok sayıda siyasetçi de Vatikan’a geldi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan’a gelen isimler arasında yer aldı. (Filippo Monteforte/AFP)

18 Mayıs 2025 – Yeni Papa XIV. Leo, bugün yapılan yemin töreniyle resmen göreve başladı. Papa seçilmesinden 10 gün sonra yapılan törenin öncesinde üstü açık arabasıyla Aziz Petrus Meydanı’nı dolduran kalabalığı selamlayan XIV. Leo, parmağına “balıkçının yüzüğü”nün takılmasının ardından resmen göreve başladı. Özellikle Amerikan Katoliklerinin büyük ilgi gösterdiği tarihi günde, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişi Leo’nun yemin töreni için Vatikan’a akın etti. Yeni Papa’nın ilk ayini için çok sayıda siyasetçi de Vatikan’a geldi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan’a gelen isimler arasında yer aldı. (Filippo Monteforte/AFP) 4/30 17 Mayıs 2025 – Londra’daki protestocular, Nakba’nın 77. yıldönümünü nedeniyle düzenledikleri gösteride “Özgür Filistin” çağrısıyla Filistin bayrakları sallayarak yürüyor. Arapçada “felaket” anlamına gelen Nakba, 1948’de İsrail devletinin kuruluşu sırasında yaklaşık 750 bin Filistinlinin evlerinden ve köylerinden şiddet kullanılarak sürülmesini ifade ediyor. 15 Mayıs’ta anılan Nakba Günü’nde bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde yürüyüşler düzenlendi. (Henry Nicholls/ AFP)

17 Mayıs 2025 – Londra’daki protestocular, Nakba’nın 77. yıldönümünü nedeniyle düzenledikleri gösteride “Özgür Filistin” çağrısıyla Filistin bayrakları sallayarak yürüyor. Arapçada “felaket” anlamına gelen Nakba, 1948’de İsrail devletinin kuruluşu sırasında yaklaşık 750 bin Filistinlinin evlerinden ve köylerinden şiddet kullanılarak sürülmesini ifade ediyor. 15 Mayıs’ta anılan Nakba Günü’nde bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde yürüyüşler düzenlendi. (Henry Nicholls/ AFP) 5/30 16 Mayıs 2025 – Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bugün düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi diz çökerek karşılıyor. Bu yıl Arnavutluk’un ev sahipliğinde 6.’sı düzenlenen zirvede 47 ülkenin devlet başkanları güvenlik, savunma ve demokratik standartları görüşecek. AB dışından liderlerin de yer aldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Rusya-Ukrayan savaşının zirvenin ana gündem maddesi olması beklenirken, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri İstanbul’da devam ediyor. (Vlasov Sulaj/AP)

16 Mayıs 2025 – Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bugün düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi diz çökerek karşılıyor. Bu yıl Arnavutluk’un ev sahipliğinde 6.’sı düzenlenen zirvede 47 ülkenin devlet başkanları güvenlik, savunma ve demokratik standartları görüşecek. AB dışından liderlerin de yer aldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Rusya-Ukrayan savaşının zirvenin ana gündem maddesi olması beklenirken, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri İstanbul’da devam ediyor. (Vlasov Sulaj/AP) 6/30 15 Mayıs 2025 – Filistinliler, İsrail ordusunun önceki gün Tammun’a düzenlediği baskında öldürülen Saher Nabil Bsharat’ın Batı Şeria’da düzenlenen cenaze töreninde yürüyor. İsrail askerleri 15 Mayıs’ta Batı Şeria’da, Tubas’ın güneyinde terör saldırıları planlamak için kullanıldığından şüphelenilen binaları hedef aldığını açıkladığı bir baskında 5 Filistinliyi öldürdü. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. (Zain Jaafar/AFP)

15 Mayıs 2025 – Filistinliler, İsrail ordusunun önceki gün Tammun’a düzenlediği baskında öldürülen Saher Nabil Bsharat’ın Batı Şeria’da düzenlenen cenaze töreninde yürüyor. İsrail askerleri 15 Mayıs’ta Batı Şeria’da, Tubas’ın güneyinde terör saldırıları planlamak için kullanıldığından şüphelenilen binaları hedef aldığını açıkladığı bir baskında 5 Filistinliyi öldürdü. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. (Zain Jaafar/AFP) 7/30 14 Mayıs 2025 – Hindistan Kongre Partisi’nden eylemciler, Hindistan-Pakistan gerginliğine müdahale ettiğini öne sürdükleri ABD Başkanı Donald Trump’ın resmini yaktı. Hindistan’ın, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü saldırıya misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. Nükleer silahlara sahip iki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. Dibyangshu Sarkar/AFP)

14 Mayıs 2025 – Hindistan Kongre Partisi’nden eylemciler, Hindistan-Pakistan gerginliğine müdahale ettiğini öne sürdükleri ABD Başkanı Donald Trump’ın resmini yaktı. Hindistan’ın, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü saldırıya misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. Nükleer silahlara sahip iki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. Dibyangshu Sarkar/AFP) 8/30 13 Mayıs 2025 – ABD’li aktör Robert De Niro, Cannes Film Festivali’nde. 2025 Cannes Film Festivali bu yıl yalnızca sinemanın değil, jeopolitik tartışmaların da merkezi olacak. Trump’ın yabancı yapımlara getirmeyi planladığı gümrük tarifeleri Hollywood’u tedirgin ederken, festivalin dikkat çeken filmleri arasında Die, My Love, Fenike Planı (The Phoenician Scheme) ve Eddington var. Fransız aktris Juliette Binoche başkanlığındaki Altın Palmiye jürisinde Halle Berry ve “Succession” dizisinden Jeremy Strong gibi isimler de yer alıyor. 22 film arasından ödüller 24 Mayıs’ta açıklanacak. (Valery Hache/AFP)

13 Mayıs 2025 – ABD’li aktör Robert De Niro, Cannes Film Festivali’nde. 2025 Cannes Film Festivali bu yıl yalnızca sinemanın değil, jeopolitik tartışmaların da merkezi olacak. Trump’ın yabancı yapımlara getirmeyi planladığı gümrük tarifeleri Hollywood’u tedirgin ederken, festivalin dikkat çeken filmleri arasında Die, My Love, Fenike Planı (The Phoenician Scheme) ve Eddington var. Fransız aktris Juliette Binoche başkanlığındaki Altın Palmiye jürisinde Halle Berry ve “Succession” dizisinden Jeremy Strong gibi isimler de yer alıyor. 22 film arasından ödüller 24 Mayıs’ta açıklanacak. (Valery Hache/AFP) 9/30 12 Mayıs 2025 – Dünyanın en büyük Budist anıtı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Borobudur Tapınağı önünde düzenlenen Waisak (veya Vesak) kutlamalarında bir Budist rahip ve Müslümanlar fener yakıyor. Budistler için en kutsal gün olan Vesak, Buda Siddhartha Gautama’nın doğumunun, aydınlanmasının ve ölümünün anıldığı gün. Geleneksel olarak tüm bunların eski Hint ay takvimindeki Vesakha ayının dolunay gününde gerçekleştiğine inanılıyor. (Yasuyoshi Chiba/AFP)

12 Mayıs 2025 – Dünyanın en büyük Budist anıtı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Borobudur Tapınağı önünde düzenlenen Waisak (veya Vesak) kutlamalarında bir Budist rahip ve Müslümanlar fener yakıyor. Budistler için en kutsal gün olan Vesak, Buda Siddhartha Gautama’nın doğumunun, aydınlanmasının ve ölümünün anıldığı gün. Geleneksel olarak tüm bunların eski Hint ay takvimindeki Vesakha ayının dolunay gününde gerçekleştiğine inanılıyor. (Yasuyoshi Chiba/AFP) 10/30 11 Mayıs 2025 – 2025 Eurovision Şarkı Yarışması maskotu “Lumo” Basel’de düzenlenen açılış töreninde Basel Belediye Binası’nın yanındaki turkuaz halı üzerinde yürüyor. Resmi geçit töreni sırasında bir protestocu, bariyerleri aşarak İsrail bayrağının karşısına geçip Filistin bayrağı açtı. Protestocuya polis tarafından müdahale edilirken, bir başka göstericinin ise, “Soykırım şarkı yarışmasına hoş geldiniz” yazan bir pankart tuttuğu görüldü. (Fabrice Coffrini/AFP)

11 Mayıs 2025 – 2025 Eurovision Şarkı Yarışması maskotu “Lumo” Basel’de düzenlenen açılış töreninde Basel Belediye Binası’nın yanındaki turkuaz halı üzerinde yürüyor. Resmi geçit töreni sırasında bir protestocu, bariyerleri aşarak İsrail bayrağının karşısına geçip Filistin bayrağı açtı. Protestocuya polis tarafından müdahale edilirken, bir başka göstericinin ise, “Soykırım şarkı yarışmasına hoş geldiniz” yazan bir pankart tuttuğu görüldü. (Fabrice Coffrini/AFP) 11/30 10 Mayıs 2025 – Pakistan’ın Multan kentindeki insanlar barış işareti yaparak Pakistan ve Hindistan arasında sağlanan ateşkesi kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında günlerdir devam eden saldırıların ardından hemen yürürlüğe girecek tam bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını bugün duyurdu. Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti. Daha sonra Pakistan ve Hindistan’dan yetkililer de ateşkesi duyurdu. Hindistan’ın “terörist altyapıyı” hedef aldığını söyleyerek çarşamba günü başlattığı saldırılarda, iki ülke de sınır ötesi saldırılar gerçekleştirmiş, birbirlerinin hava sahasına drone ve füzeler fırlatmıştı. Komşu ülkeler arasında artan gerilim, nükleer savaş endişeleri de yaratmıştı. (Shahid Saeed Mirza/AFP)

10 Mayıs 2025 – Pakistan’ın Multan kentindeki insanlar barış işareti yaparak Pakistan ve Hindistan arasında sağlanan ateşkesi kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında günlerdir devam eden saldırıların ardından hemen yürürlüğe girecek tam bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını bugün duyurdu. Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti. Daha sonra Pakistan ve Hindistan’dan yetkililer de ateşkesi duyurdu. Hindistan’ın “terörist altyapıyı” hedef aldığını söyleyerek çarşamba günü başlattığı saldırılarda, iki ülke de sınır ötesi saldırılar gerçekleştirmiş, birbirlerinin hava sahasına drone ve füzeler fırlatmıştı. Komşu ülkeler arasında artan gerilim, nükleer savaş endişeleri de yaratmıştı. (Shahid Saeed Mirza/AFP) 12/30 9 Mayıs 2025 – Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Zafer Günü askeri geçit töreni sırasında Rus askerler Kızıl Meydan’da yürüyor. Rusya, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümünü bugün törenlerle kutladı. Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ve gazilerin de yer aldığı törene, Çin, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs 1945 zaferini işaret ederek “Galiplerin mirasçıları olarak, 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak ülkemiz için, bütün millet için, her aile için, her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz” dedi. Rus liderin Zafer Günü vesilesiyle başkentte verdiği resepsiyona 20’den fazla devlet başkanının katıldığı bildirildi. (Kirill Kudryavtsev/AFP)

9 Mayıs 2025 – Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Zafer Günü askeri geçit töreni sırasında Rus askerler Kızıl Meydan’da yürüyor. Rusya, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümünü bugün törenlerle kutladı. Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ve gazilerin de yer aldığı törene, Çin, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerin askeri birlikleri de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs 1945 zaferini işaret ederek “Galiplerin mirasçıları olarak, 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak ülkemiz için, bütün millet için, her aile için, her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz” dedi. Rus liderin Zafer Günü vesilesiyle başkentte verdiği resepsiyona 20’den fazla devlet başkanının katıldığı bildirildi. (Kirill Kudryavtsev/AFP) 13/30 8 Mayıs 2025 – Yeni seçilen Papa XIV. Leo, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonunda. Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz duman, iki gün boyunca içeride bulunan 133 kardinalin dünyadaki 1,4 milyar Roma Katoliğine liderlik edecek yeni bir papa seçtiğinin sinyalini verdi. Yeni papa, 69 yaşındaki ABD’li kardinal Robert Prevost oldu. Yeni papa olarak duyurulan Papa Prevost “Barış sizinle olsun” sözleriyle başladığı konuşmasında uzun yıllar görev yaptığı Peru’ya özel selam gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni Amerikalı Papa Robert Prevost’u “Ne büyük bir heyecan ve Ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum” ifadeleriyle tebrik etti. (Alessandra Tarantino/AP)

8 Mayıs 2025 – Yeni seçilen Papa XIV. Leo, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonunda. Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz duman, iki gün boyunca içeride bulunan 133 kardinalin dünyadaki 1,4 milyar Roma Katoliğine liderlik edecek yeni bir papa seçtiğinin sinyalini verdi. Yeni papa, 69 yaşındaki ABD’li kardinal Robert Prevost oldu. Yeni papa olarak duyurulan Papa Prevost “Barış sizinle olsun” sözleriyle başladığı konuşmasında uzun yıllar görev yaptığı Peru’ya özel selam gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni Amerikalı Papa Robert Prevost’u “Ne büyük bir heyecan ve Ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum” ifadeleriyle tebrik etti. (Alessandra Tarantino/AP) 14/30 7 Mayıs 2025 – Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırılar Pakistan’ın Haydarabad kentinde protesto edildi. Eylemde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin fotoğrafını yapıştırıldığı kukla yakıldı. İki ülke arasındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekilen eylemde Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılar kınandı. Hindistan’ın “Sindoor operasyonu” adını verdiği saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi. Modi saldırı için “Gurur günü” derken, Pakistan hükümeti orduya saldırıya yanıt verme yetkisi verdi. (Yasir Rajput/AFP)

7 Mayıs 2025 – Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırılar Pakistan’ın Haydarabad kentinde protesto edildi. Eylemde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin fotoğrafını yapıştırıldığı kukla yakıldı. İki ülke arasındaki gerilimin tırmandığına dikkat çekilen eylemde Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılar kınandı. Hindistan’ın “Sindoor operasyonu” adını verdiği saldırılarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi. Modi saldırı için “Gurur günü” derken, Pakistan hükümeti orduya saldırıya yanıt verme yetkisi verdi. (Yasir Rajput/AFP) 15/30 6 Mayıs 2025 – Yemen’in Husilerin elindeki başkenti Sana’ya İsrail’in düzenlediği hava saldırısının ardından ufukta dumanlar yükseliyor. Husi medyası ve İsrail ordusu, İran destekli isyancıların füze saldırısına misilleme olarak İsrail hava saldırılarının Yemen’in ana havalimanını ve Sana bölgesindeki elektrik santrallerini vurduğunu açıkladı. İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi. Havalimanın yanı sıra Sana kenti yakınlarındaki bazı elektrik santrallilerinin ve bir çimento fabrikasının hedef alındığı aktarıldı. İsrail basını ise saldırılarda Sana ve çevresinde 10 noktanın hedef alındığını yazdı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı. Açıklamasında “Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı” diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti. (Muhammed Huwais/AFP)

6 Mayıs 2025 – Yemen’in Husilerin elindeki başkenti Sana’ya İsrail’in düzenlediği hava saldırısının ardından ufukta dumanlar yükseliyor. Husi medyası ve İsrail ordusu, İran destekli isyancıların füze saldırısına misilleme olarak İsrail hava saldırılarının Yemen’in ana havalimanını ve Sana bölgesindeki elektrik santrallerini vurduğunu açıkladı. İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi. Havalimanın yanı sıra Sana kenti yakınlarındaki bazı elektrik santrallilerinin ve bir çimento fabrikasının hedef alındığı aktarıldı. İsrail basını ise saldırılarda Sana ve çevresinde 10 noktanın hedef alındığını yazdı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı. Açıklamasında “Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı” diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti. (Muhammed Huwais/AFP) 16/30 5 Mayıs 2025 – Britanya kraliyet ailesinden Prens William ve Prenses Catherine, çocukları George, Louis ve Charlotte, Buckingham Sarayı’ndan uçak gösterisini izledi. Birleşik Krallık’ta 4 gün sürecek Avrupa Zafer Günü kutlamaları, kraliyet ailesinin de hazır bulunduğu askeri geçit töreniyle başladı. 8 Mayıs 1945’te müttefik güçlerin elde ettiği zafer ve II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalar çerçevesinde geçit töreni gerçekleştirildi. Avrupa Zafer Günü’nün 80. yıl dönümü vesilesiyle açık mektup yayımlayan Başbakanı Keir Starmer, silahlı kuvvetler mensuplarının fedakarlıklarını övdü ve bunların asla geri ödenemeyecek bir borç olduğunu belirtti. (Henry Nicholls/AFP)

5 Mayıs 2025 – Britanya kraliyet ailesinden Prens William ve Prenses Catherine, çocukları George, Louis ve Charlotte, Buckingham Sarayı’ndan uçak gösterisini izledi. Birleşik Krallık’ta 4 gün sürecek Avrupa Zafer Günü kutlamaları, kraliyet ailesinin de hazır bulunduğu askeri geçit töreniyle başladı. 8 Mayıs 1945’te müttefik güçlerin elde ettiği zafer ve II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalar çerçevesinde geçit töreni gerçekleştirildi. Avrupa Zafer Günü’nün 80. yıl dönümü vesilesiyle açık mektup yayımlayan Başbakanı Keir Starmer, silahlı kuvvetler mensuplarının fedakarlıklarını övdü ve bunların asla geri ödenemeyecek bir borç olduğunu belirtti. (Henry Nicholls/AFP) 17/30 4 Mayıs 2025 – Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen ve McLaren’in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri, Miami Uluslararası Yarış Pisti’nde düzenlenen Formula 1 Miami Grand Prix’sinde. Piastri, ABD’de zafere ulaşarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve takım arkadaşı Lando Norris’le farkı 16’ya çıkardı. Son 4 yılın şampiyonu Verstappen ise 6 yarışın sonunda 99 puanla üçüncü sırada. Formula 1’de sonraki yarış 18 Mayıs’ta İtalya’da. (Chandan Khanna/AFP)

4 Mayıs 2025 – Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen ve McLaren’in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri, Miami Uluslararası Yarış Pisti’nde düzenlenen Formula 1 Miami Grand Prix’sinde. Piastri, ABD’de zafere ulaşarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve takım arkadaşı Lando Norris’le farkı 16’ya çıkardı. Son 4 yılın şampiyonu Verstappen ise 6 yarışın sonunda 99 puanla üçüncü sırada. Formula 1’de sonraki yarış 18 Mayıs’ta İtalya’da. (Chandan Khanna/AFP) 18/30 3 Mayıs 2025 – Dürzi bir kadın, Golan Tepeleri’ndeki köyünün karşısındaki tampon bölgeye varan, Şam’dan kaçan akrabalarına el sallıyor. İsrail savaş uçakları cuma günü Suriye’nin başkenti Şam’daki başkanlık sarayının yanındaki bir bölgeyi bombaladı. İsrail’den yapılan açıklamada Dürzi gruplarla Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara işaret edilerek “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İsrail’in cuma günü geç saatlerde Suriye’nin Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra bölgelerini hedef aldığı bildirildi. (Jalaa Marey/AFP)

3 Mayıs 2025 – Dürzi bir kadın, Golan Tepeleri’ndeki köyünün karşısındaki tampon bölgeye varan, Şam’dan kaçan akrabalarına el sallıyor. İsrail savaş uçakları cuma günü Suriye’nin başkenti Şam’daki başkanlık sarayının yanındaki bir bölgeyi bombaladı. İsrail’den yapılan açıklamada Dürzi gruplarla Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara işaret edilerek “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İsrail’in cuma günü geç saatlerde Suriye’nin Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra bölgelerini hedef aldığı bildirildi. (Jalaa Marey/AFP) 19/30 2 Mayıs 2025 – İsrail’de bir itfaiye uçağı, Beyt Şemeş kasabası yakınlarında çıkan yangının ardından yanan ağaçların üzerinden uçuyor. İsrail itfaiyesi, önceki günlerde Tel Aviv’le Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Dün yapılan açıklamaya göre 31 saat süren yangında 20 bin dönümden fazla alan küle döndü. İsrail’in son 10 yıldır gördüğü en büyük yangın olduğu tahmin edilen orman yangınıyla mücadele için İtalya, Hırvatistan, İspanya, Fransa, Ukrayna ve Romanya gibi çeşitli ülkelerden yardım gönderildi. (Ahmad Gharabli/AFP)

2 Mayıs 2025 – İsrail’de bir itfaiye uçağı, Beyt Şemeş kasabası yakınlarında çıkan yangının ardından yanan ağaçların üzerinden uçuyor. İsrail itfaiyesi, önceki günlerde Tel Aviv’le Kudüs arasındaki ormanlık arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Dün yapılan açıklamaya göre 31 saat süren yangında 20 bin dönümden fazla alan küle döndü. İsrail’in son 10 yıldır gördüğü en büyük yangın olduğu tahmin edilen orman yangınıyla mücadele için İtalya, Hırvatistan, İspanya, Fransa, Ukrayna ve Romanya gibi çeşitli ülkelerden yardım gönderildi. (Ahmad Gharabli/AFP) 20/30 1 Mayıs 2025 – Şili’nin başkenti Santiago’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenen eylemde göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Tokyo’dan Torino’ya, Taipei’den Paris’e onbinlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif gümrük tarifeleri gündemine ve küresel ekonomik çalkantı korkularına karşı artan öfkeyi ön plana çıkaran 1 Mayıs mitinglerinde yürüdü. Fransa’da sendika liderleri dünya siyasetinin “Trumplaşmasını” kınadı. İtalya’da protestocular Torino sokaklarında Amerikan başkanının bir kuklasını gezdirdi. Almanya’daysa sendikacılar, uzatılan iş günlerinin ve göçmen karşıtı söylemlerin zor kazanılan emek haklarını gerilettiği uyarısında bulundu. İsviçre’nin Bern kentinde binlerce kişi faşizmi ve savaşı kınayan pankartların arkasında yürüdü. Bu yürüyüş, aşırı sağcı siyasetin küresel yükselişine karşı daha büyük bir tepkinin parçasıydı. (Rodrigo Arangua/AFP)

1 Mayıs 2025 – Şili’nin başkenti Santiago’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenen eylemde göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Tokyo’dan Torino’ya, Taipei’den Paris’e onbinlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif gümrük tarifeleri gündemine ve küresel ekonomik çalkantı korkularına karşı artan öfkeyi ön plana çıkaran 1 Mayıs mitinglerinde yürüdü. Fransa’da sendika liderleri dünya siyasetinin “Trumplaşmasını” kınadı. İtalya’da protestocular Torino sokaklarında Amerikan başkanının bir kuklasını gezdirdi. Almanya’daysa sendikacılar, uzatılan iş günlerinin ve göçmen karşıtı söylemlerin zor kazanılan emek haklarını gerilettiği uyarısında bulundu. İsviçre’nin Bern kentinde binlerce kişi faşizmi ve savaşı kınayan pankartların arkasında yürüdü. Bu yürüyüş, aşırı sağcı siyasetin küresel yükselişine karşı daha büyük bir tepkinin parçasıydı. (Rodrigo Arangua/AFP) 21/30 29 Mart 2025 – Ho Chi Minh City’de Saygon’un düşüşünün ve Vietnam Savaşı’nın sona ermesinin 50. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde katılımcılar bayrak sallıyor. Vietnam, 30 Nisan’da Saygon’un düşüşünün 50. yıldönümünde şimdiye kadarki en büyük kutlamasını gerçekleştirdi. Şi Cinping’in Pekin’i Washington’dan daha güvenilir bir ortak olarak göstermek için yaptığı ziyaretin ardından, törene ilk kez Çin askerleri de katıldı. Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam. “Tüm Vietnamlılar Vietnam’ın torunlarıdır. Bu ülkede yaşama ve çalışma, mutluluğun ve sevginin peşinden gitme özgürlüğüne sahip olma hakları var” dedi. “Geçmişi kapatma, farklılıklara saygı duyma ve geleceği hedefleme ruhuyla, tüm parti, halk ve ordu Vietnam’ı bir barış, birlik, refah ve kalkınma ülkesi haline getirmeye söz veriyor” diye ekledi. (Nhac Nguyen/ AFP)

29 Mart 2025 – Ho Chi Minh City’de Saygon’un düşüşünün ve Vietnam Savaşı’nın sona ermesinin 50. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde katılımcılar bayrak sallıyor. Vietnam, 30 Nisan’da Saygon’un düşüşünün 50. yıldönümünde şimdiye kadarki en büyük kutlamasını gerçekleştirdi. Şi Cinping’in Pekin’i Washington’dan daha güvenilir bir ortak olarak göstermek için yaptığı ziyaretin ardından, törene ilk kez Çin askerleri de katıldı. Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam. “Tüm Vietnamlılar Vietnam’ın torunlarıdır. Bu ülkede yaşama ve çalışma, mutluluğun ve sevginin peşinden gitme özgürlüğüne sahip olma hakları var” dedi. “Geçmişi kapatma, farklılıklara saygı duyma ve geleceği hedefleme ruhuyla, tüm parti, halk ve ordu Vietnam’ı bir barış, birlik, refah ve kalkınma ülkesi haline getirmeye söz veriyor” diye ekledi. (Nhac Nguyen/ AFP) 22/30 29 Nisan 2025 – Filistinliler, Gazze Şeridi’ndeki Beyt Lahya’da yemek kuyruğunda. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze’nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze kentinde sokaktaki bir grup sivili hedef aldı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 314’e çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ikinci yılında Gazze’deki savaşı sonlandırmak istediği iddia edildi. (Cihad Elşirafi/AP)

29 Nisan 2025 – Filistinliler, Gazze Şeridi’ndeki Beyt Lahya’da yemek kuyruğunda. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze’nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze kentinde sokaktaki bir grup sivili hedef aldı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 314’e çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ikinci yılında Gazze’deki savaşı sonlandırmak istediği iddia edildi. (Cihad Elşirafi/AP) 23/30 28 Nisan 2025 – İspanya’nın Cordoba kentinde halk, yolda kalan hızlı trenden iniyor. İspanya’nın büyük bir bölümü ve Portekiz’in bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarını etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Çoğunlukla Madrid, Barselona ve Lizbon’da toplu taşıma, trafik ışıkları ve telefon hatlarında kesinti yaşanırken tren seferleri de büyük ölçüde durduruldu. Madrid’deki Barajas Havalimanı’na elektrik verilemedi ve Valensiya metrosu tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda da maçlar durduruldu. Madrid’de trafik kontrollerinin yetersizliği nedeniyle kavşaklarda araçların birbirine girdiği ve sokakların kaotik bir hal aldığı görüldü. İspanya’nın elektrik şebekesinden alınan veriler, saniyeler içinde büyük bir düşüş yaşandığını gösterdi. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, kesintinin nedeninin belirlenemediğini açıklarken, elektriği geri getirmek için enerji şirketleriyle birlikte çalışıldığını söyledi. (Javier Soriano/AFP)

28 Nisan 2025 – İspanya’nın Cordoba kentinde halk, yolda kalan hızlı trenden iniyor. İspanya’nın büyük bir bölümü ve Portekiz’in bazı bölgelerinde elektrik ve telefon hatlarını etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Çoğunlukla Madrid, Barselona ve Lizbon’da toplu taşıma, trafik ışıkları ve telefon hatlarında kesinti yaşanırken tren seferleri de büyük ölçüde durduruldu. Madrid’deki Barajas Havalimanı’na elektrik verilemedi ve Valensiya metrosu tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda da maçlar durduruldu. Madrid’de trafik kontrollerinin yetersizliği nedeniyle kavşaklarda araçların birbirine girdiği ve sokakların kaotik bir hal aldığı görüldü. İspanya’nın elektrik şebekesinden alınan veriler, saniyeler içinde büyük bir düşüş yaşandığını gösterdi. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, kesintinin nedeninin belirlenemediğini açıklarken, elektriği geri getirmek için enerji şirketleriyle birlikte çalışıldığını söyledi. (Javier Soriano/AFP) 24/30 27 Nisan 2025 – MotoGP İspanya Grand Prix’sini Gresini Racing’in İspanyol sürücüsü Alex Marquez kazandı. Marquez’in MotoGP kariyerindeki ilk zaferini elde etmesi aynı zamanda bu organizasyonda iki kardeşin ilk kez galibiyet alması demekti. Alex’in abisi Marc Marquez, MotoGP’de şampiyona lideri. İspanya’da ikinci ve üçüncü sırayı Fabio Quartararo ve Francesco Bagnaia aldı. 6 şampiyonluğu bulunan Marc ise kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. (Jose Breton/AP)

27 Nisan 2025 – MotoGP İspanya Grand Prix’sini Gresini Racing’in İspanyol sürücüsü Alex Marquez kazandı. Marquez’in MotoGP kariyerindeki ilk zaferini elde etmesi aynı zamanda bu organizasyonda iki kardeşin ilk kez galibiyet alması demekti. Alex’in abisi Marc Marquez, MotoGP’de şampiyona lideri. İspanya’da ikinci ve üçüncü sırayı Fabio Quartararo ve Francesco Bagnaia aldı. 6 şampiyonluğu bulunan Marc ise kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. (Jose Breton/AP) 25/30 26 Nisan 2025 – Vatikan’da Papa Francis’in cenaze törenine katılan rahipler. 21 Nisan Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, bugün düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. 12 yıl boyunca Katolik Kilisesi’nin ruhanı lideri olan Papa Francis’in cenazesine dünya liderleri ve kraliyet mensupları katıldı. Vatikan’ın tahminlerine göre törende yaklaşık 250 bin kişi vardı. Arjantinli Papa Francis, kendi isteği doğrultusunda, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’na değil, Santa Maria Maggiore Bazilikası’na defnedildi. (Dylan Martinez/Reuters)

26 Nisan 2025 – Vatikan’da Papa Francis’in cenaze törenine katılan rahipler. 21 Nisan Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, bugün düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. 12 yıl boyunca Katolik Kilisesi’nin ruhanı lideri olan Papa Francis’in cenazesine dünya liderleri ve kraliyet mensupları katıldı. Vatikan’ın tahminlerine göre törende yaklaşık 250 bin kişi vardı. Arjantinli Papa Francis, kendi isteği doğrultusunda, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’na değil, Santa Maria Maggiore Bazilikası’na defnedildi. (Dylan Martinez/Reuters) 26/30 25 Nisan 2025 – Portekiz’in başkenti Lizbon’da toplanan halk, Karanfil Devrimi kutlamalarında halk şarkısı Grandola, Vila Morena’yı söylüyor. Adını, sokaklarda askerlere sunulan çiçeklerden alan Karanfil Devrimi, 25 Nisan 1974’te gerçekleşen, büyük ölçüde kansız bir askeri darbeydi. 51. yılını geride bırakan Karanfil Devrimi, diktatörlük rejimini yıkarak demokrasinin yeniden tesis edilmesine önayak olmasıyla Portekiz tarihinin kritik dönüm noktalarından biri kabul ediliyor. (Armando Franca/AP)

25 Nisan 2025 – Portekiz’in başkenti Lizbon’da toplanan halk, Karanfil Devrimi kutlamalarında halk şarkısı Grandola, Vila Morena’yı söylüyor. Adını, sokaklarda askerlere sunulan çiçeklerden alan Karanfil Devrimi, 25 Nisan 1974’te gerçekleşen, büyük ölçüde kansız bir askeri darbeydi. 51. yılını geride bırakan Karanfil Devrimi, diktatörlük rejimini yıkarak demokrasinin yeniden tesis edilmesine önayak olmasıyla Portekiz tarihinin kritik dönüm noktalarından biri kabul ediliyor. (Armando Franca/AP) 27/30 24 Nisan 2025 – Tiangong uzay istasyonuna üç astronotu taşıyan uzay aracını başarıyla fırlatan Çin, 2030’a kadar Ay’a mürettebatlı görev için bir adım daha attı. Shenzhou-20 uzay aracı perşembe günü yerel saatle 17.17’de Gobi Çölü’ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2F roketiyle havalandı. Bu, 30 yıldan uzun süre önce başlayan Shenzhou programının 15. mürettebatlı ve toplamda 20. uzay uçuşu. Tamamen Çin tarafından inşa edilen Tiangong, yani “Gök Sarayı” uzay istasyonu, Çin’i uzayda önemli bir güç haline getirdi. (Pedro Pardo/AFP)

24 Nisan 2025 – Tiangong uzay istasyonuna üç astronotu taşıyan uzay aracını başarıyla fırlatan Çin, 2030’a kadar Ay’a mürettebatlı görev için bir adım daha attı. Shenzhou-20 uzay aracı perşembe günü yerel saatle 17.17’de Gobi Çölü’ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2F roketiyle havalandı. Bu, 30 yıldan uzun süre önce başlayan Shenzhou programının 15. mürettebatlı ve toplamda 20. uzay uçuşu. Tamamen Çin tarafından inşa edilen Tiangong, yani “Gök Sarayı” uzay istasyonu, Çin’i uzayda önemli bir güç haline getirdi. (Pedro Pardo/AFP) 28/30 24 Nisan 2025 – Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kurtarma görevlileri, Rusya’nın gerçekleştirdiği balistik müze saldırısında isabet alan apartmanda. Saldırıda en az 9 kişi öldü ve 70’ten fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmek üzere Güney Afrika’ya gitmişti. Kiev’e yönelik bombardıman sonrası Zelenski, ziyaretini yarıda kesti, Rusya’nın saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili düşüncelerini Truth Social üzerinden paylaştı. Başkan, “Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, DUR! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış Anlaşmasını yapalım!” dedi. (Valentyn Ogirenko/AFP)

24 Nisan 2025 – Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kurtarma görevlileri, Rusya’nın gerçekleştirdiği balistik müze saldırısında isabet alan apartmanda. Saldırıda en az 9 kişi öldü ve 70’ten fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmek üzere Güney Afrika’ya gitmişti. Kiev’e yönelik bombardıman sonrası Zelenski, ziyaretini yarıda kesti, Rusya’nın saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili düşüncelerini Truth Social üzerinden paylaştı. Başkan, “Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, DUR! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış Anlaşmasını yapalım!” dedi. (Valentyn Ogirenko/AFP) 29/30 22 Nisan 2025 – Geleneksek kıyafetlerini giyen sanatçılar, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ailesi için düzenlenen kültürel gösteri öncesinde Jaipur’daki Amber Kalesi’nde. Yeni Delhi’de kırmızı halıyla karşılanan Vance, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle görüştü. Hindistan, cezalandırıcı gümrük vergilerini atlatmak için ABD’yle erkenden ticaret anlaşması yapmak istiyor. Öte yandan Çin, ABD’yle işbirliği yaparak Pekin’in çıkarlarını zedeleyen ülkelere karşı misilleme yapacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, bu ay bazı ülkeler için büyük gümrük vergisi artışlarını 90 gün ertelemiş ancak Çin menşeli ürünlere uygulanan vergileri yüzde 145’e çıkarmıştı. (Kenny Holston/AFP)

22 Nisan 2025 – Geleneksek kıyafetlerini giyen sanatçılar, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ailesi için düzenlenen kültürel gösteri öncesinde Jaipur’daki Amber Kalesi’nde. Yeni Delhi’de kırmızı halıyla karşılanan Vance, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle görüştü. Hindistan, cezalandırıcı gümrük vergilerini atlatmak için ABD’yle erkenden ticaret anlaşması yapmak istiyor. Öte yandan Çin, ABD’yle işbirliği yaparak Pekin’in çıkarlarını zedeleyen ülkelere karşı misilleme yapacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, bu ay bazı ülkeler için büyük gümrük vergisi artışlarını 90 gün ertelemiş ancak Çin menşeli ürünlere uygulanan vergileri yüzde 145’e çıkarmıştı. (Kenny Holston/AFP) 30/30 21 Nisan 2025 – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki San José de Flores Bazilikası’nda ayine katılan bir Katolik, Papa Francis’in resmini taşıyor. Vatikan, Papa Francis’in hayatını kaybettiğini duyurdu. 2013’ten bu yana bu makamda olan Francis , 1000 yılı aşkın süredir Vatikan’ın başına Avrupa dışından seçilen ilk lider, ilk Latin Amerikalıydı. Papa son kez 20 Nisan’da Paskalya Bayramı kutlaması için Aziz Petrus Meydanı’nda toplananları selamlamıştı. Papa’nın ölümüyle Antik Roma geleneği, “Novendiale” diye bilinen 9 günlük yas başladı. İtalya’da da ulusal yas ilan edildi. (Luis Robayo/AFP)

Sonuç yerine: Kriminal çocukluk karşısında toplumsal sorumluluk ve kolektif müdahale

Kadıköy Bit Pazarı cinayeti, sadece bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir olay değil, aynı zamanda Türkiye’de çocukluk, şiddet, sosyal dışlanma ve dijital suç örgütlenmeleri ekseninde büyüyen ciddi bir yapısal sorunun aynasıdır.

Bu olay, toplumsal adaletin çocuklar söz konusu olduğunda ne denli kırılgan olduğunu ve sosyal politikalarda ihmal edilen her alanın, bir sonraki toplumsal travmanın zemini olabileceğini dramatik biçimde gözler önüne serdi.

Bu bağlamda, kriminal çocukluk olgusunu önleyici ve onarıcı müdahalelere yönelik aşağıdaki başlıklar çerçevesinde çok katmanlı ve çok paydaşlı bir toplumsal seferberlik zorunlu hale geldi.

Bu amaçla aşağıdaki başlıkları önerebiliriz:

Çocukluk politikalarının güçlendirilmesi

Devletin çocukluk politikalarını sadece “koruyucu” değil, aynı zamanda “geliştirici” bir yaklaşımla yeniden inşa etmesi elzemdir. Risk altındaki çocukların erken yaşta tespit edilip çok yönlü desteklenmesi, özellikle sokak çocukları, eğitim dışına itilmiş bireyler ve suça sürüklenme riski taşıyan gençler için sistematik sosyal destek mekanizmaları kurulmalı.

Aile destek programları, mahalle temelli sosyal hizmet merkezleri ve psikososyal müdahale ekipleri bu politikanın merkezinde yer almalı.

Eğitimde erken uyarı sistemlerinin kurulması

Eğitim kurumları yalnızca akademik başarıyı değil, çocukların ruhsal ve sosyal gelişim düzeylerini de takip eden bir yapıya kavuşturulmalı.

Öğrencilerin suça sürüklenme riski, davranış bozuklukları ve sosyal dışlanma eğilimleri açısından izlenebileceği erken uyarı sistemleri geliştirilmeli; rehberlik ve psikolojik danışma birimleri güçlendirilmeli.

Özellikle Rehberlik uzmanlarının ve öğretmenlerin bu konularda farkındalık ve müdahale kapasitesi artırılmalı.

Dijital medya platformlarına yönelik regülasyonlar ve eğitim programları

Çocukların dijital mecralarda şiddet, nefret söylemi ve çeteleşme kültürüyle karşı karşıya kaldıkları göz önüne alındığında, sosyal medya platformlarına yönelik daha sıkı içerik denetimi ve algoritmik şiddete karşı düzenlemeler şart.

Aynı zamanda çocuklara yönelik dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik eğitimleri yaygınlaştırılmalı; aileler ve öğretmenler bu sürece etkin biçimde dahil edilmeli.

Toplumsal bir seferberlik zamanı

Kriminal çocukluk, bireysel bir sorun değil, toplumsal yapının en kırılgan halkalarından biridir.

Çocukları suçun faili olarak değil, toplumsal adaletsizliklerin mağduru olarak konumlandırmak, sadece vicdani bir tercih değil; toplumsal istikrar, güvenlik ve barışın da zorunlu şartıdır.

Kadıköy Bit Pazarı cinayeti, “bir daha olmasın” demekle yetinilmeyecek kadar ciddi bir toplumsal alarmdır.

Artık çocukları sadece koruyan değil, çocukluğu yeniden inşa eden; şiddeti sadece cezalandıran değil, şiddeti önleyen; mağdurları teselli eden değil, mağduriyetleri mümkün kılan sistemleri dönüştüren bir yaklaşım kaçınılmaz.

Kriminal çocukluk karşısında susmak, toplumsal geleceğe ihanet etmektir.

*Bu içerik serbest gazeteci veya konuk yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Bu içerikte yer alan görüş ve ifadeler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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