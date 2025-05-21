İsveç’te cami kundaklayan zanlı tutuklandı, telefonunda Nazi izi çıktı

İsveç’te camiyi kundaklayan zanlı, “kundaklama ve nefret suçu işlediği” gerekçesiyle tutuklandı. Şüphelinin telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri çıktı.

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, 28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi’ne bağlı camide yangın çıktıktan 3 gün sonra polis tarafından yakalanan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDA NAZİ İZİ

Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında “kundaklama ve nefret suçu işlediği” gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.

Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, “Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

ZANLI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Hürriyet Gazetesi