Batı Azerbaycan Konferansı Ankara’da Yapıldı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ankara’da Batı Azerbaycan’a dönüşü ele alan uluslararası konferans düzenlendi, önemli mesajlar verildi.

ANKARA’da, ‘Batı Azerbaycan‘a ( Ermenistan‘a) Geri Dönüş: İnsan Hakları Üstünlüğü Önemli Bir Koşul Olarak’ konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan Türkiye Evi tarafından Ankara‘daki bir otelde düzenlenen konferansa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Adalet Veliyev ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Veliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‘in konferansa gönderdiği mesajı okudu. Mesajında konferansa ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür eden Aliyev, konferansın, bölgede barış, adalet ve insan haklarının sağlanması yolunda önemli olduğunu kaydetti.

‘BÖLGENİN TARİHİNİ YENİDEN YAZMAYI AMAÇLIYORLARDI’

Ermenistan’ın, bir zamanlar bu ülkede yaşayan Azerbaycanlılara karşı uyguladığı baskıları hatırlatan Aliyev, yüz binlerce soydaşının ata topraklarından zorla çıkarıldığını belirterek, “Şimdiki Ermenistan toprakları olan Batı Azerbaycan’da Azerbaycanlılara karşı sistematik etnik temizlik uygulandı. Böylece Ermenistan’da Azerbaycanlı kalmadı. Bu etnik temizlik büyük insani trajedi olmanın yanı sıra 1920’de Doğu Zengezur’un Azerbaycan’dan alınarak Ermenistan’a verilmesiyle Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan‘la kara bağlantısı kesildi. Ermenistan, bin yıllardır Batı Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycanlıların zengin kültürel mirasını, tarihi anıtlarını, camilerini ve mezarlıklarını yok etti. Bununla o topraklardan Azerbaycanlıların izini silmeyi ve bölgenin tarihini yeniden yazmayı amaçlıyorlardı” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİSTAN, KOMŞULARINA KARŞI TOPRAK İDDİALARINA SON VERMELİ’

Karabağ‘ın işgalden kurtuluşu ve insanların vatanlarına geri dönmesinin Batı Azerbaycanlılara da moral verdiğine belirten Aliyev, “Batı Azerbaycan konusu artık uluslararası gündemde yer almaktadır. Batı Azerbaycan Topluluğu’nun uluslararası hukuka uygun, sivil girişimleri takdire şayandır. Batı Azerbaycanlıların güvenli ve onurlu şekilde, barış yoluyla Ermenistan’daki ata yurtlarına dönüşünün sağlanması, bölgede barışın sağlanması için önemli şarttır. Ermenistan toplumunda Türk halklarına karşı nefretin bulunması, Büyük Ermenistan rüyası, anayasalarında Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı toprak iddialarının bulunması, Batı Azerbaycanlıların dönmesine olanak sağlanmaması barışa engel oluşturuyor. Ermenistan, komşularına karşı toprak iddialarına son vermeli, Azerbaycanlılara ait kültürel mirasın restore edilmesi ve korunması için adımlar atmalı ve bu amaçla UNESCO misyonunun ülkeye girmesine müsaade etmeli, Batı Azerbaycan Topluluğu ile diyaloğa başlamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Erivan yönetiminden Batı Azerbaycanlılarının ne zaman dönecekleri hususunda net açıklamalarda bulunmasını ve Batı Azerbaycan Topluluğu yöneticilerini kabul etmelerini beklediklerinin altını çizen Aliyev, “Batı Azerbaycanlıların dönme arzusu Ermenistan’a karşı toprak iddiaları anlamına gelmemektedir. Dönüş gerçekleşene kadar bu konu Azerbaycan’ın gündeminden çıkmayacaktır. Ata yurtlarına dönecek Batı Azerbaycanlılara güvenlik garantisi verilmelidir” dedi.

EFKAN ALA: OLAĞANÜSTÜ AZİM, BİZİ GURURLANDIRMAKTA

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise “Karabağ’ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir. Uluslararası toplum bu vahşet karşısında sessiz kalırken, Türkiye olarak bu durumu hiçbir zaman kabullenmedik ve adaletin mutlak tecelli edeceği inancımızı hep koruduk. Umummilli lider Haydar Aliyev‘in en büyük hayali olan Azad Karabağ, Aliyev’in ali başkumandanlığında işgalden kurtarıldı. Azerbaycan’ın, Karabağ ve Doğu Zengezur’un yeniden imar ve ihyası, halkının onurlu ve güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için gösterdiği olağanüstü azim bizleri gururlandırmaktadır” diye konuştu.

‘TÜRK DÜNYASININ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK’

Azerbaycan’ın barışın ve bölgesel kalkınmanın baş mimarı olacağını ifade eden Ala, “Kültürel ve dini mirasın ayağa kaldırılması, yerinden edilen insanların onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmesi için ortaya konulan çabalar, tüm dünya için örnek teşkil etmiştir. Bugün, Batı Azerbaycan’a geri dönüş konusunu konuşurken, geçmişin yaralarını sarmakla kalmıyor, geleceği de inşa etmek için omuz omuza veriyoruz. ‘Türk kapısı’ Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında sağlanacak bağlantı, Türkiye’nin Orta Asya ile arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi Türk dünyasının gücüne güç katacak, halklarımızı daha da yakınlaştıracaktır” dedi.

Kaynak: DHA

https://www.sondakika.com/politika/haber-bati-azerbaycan-konferansi-ankara-da-yapildi-18657104/