Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden yeni papa ve Rum patriğinin İznik ziyaretine uyarı: ‘Ekümenik iddialarını güçlendirebilir’

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Türk Ortodoks Patrikhanesi, Yeni Papa 14. Leo ile kendisini yasalara aykırı biçimde ‘ekümenik’ diye tanımlayan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un beklenen İznik ziyaretine tepki gösterdi. Patrikhane, Vatikan’ın, Fener Rum Kilisesi’yle yan yana görünmesinin, “ekümeniklik” iddialarını güçlendirebileceğine dikkat çekti.

Doğa Öztürk

Yakın zamanda yaşamını yitiren Papa Francis’in 2025 yılında ziyaret planları içerisinde yer alan Bursa’nın İznik ilçesi, vasiyet olarak yeni Papa’ya devroldu. Papa 14. Leo, Hristiyan dünyası için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili’nin 1700’ncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye ziyaretine resmen onay verdi.

Dış basına yansıyan bilgilere göre; kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan’a aykırı bir şekilde ‘ekümenik’ diye tanımlayan Fener Rum Patriği Bartholomeos, yeni Papa’ya ‘kasım sonunu’ önerdi. Ziyaretin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi olarak mektup göndermesi gerekirken, son gelişmelerin öncesinde Papa’nın mayıs sonunda Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyordu. ‘Ekümenik’ ısrarı bitmek bilmeyen, daha önce yurt dışında çeşitli programlara bu sıfatla katılan Patrik Bartholomeos’un da ziyarette bulunacağı bilinirken terör örgütü PKK tarafından Lozan’ın tartışmaya açılmak istendiği günlerde yaşanan gelişmeler yurttaşlarda rahatsızlık yarattı.

‘AÇIK BİR TEHDİT’

Söz konusu gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü ve Papa Eftim’in torunu Selçuk Erenerol, Bartholomeos ve Papa’nın İznik’te gerçekleştirmek istediği anmanın ‘hiçbir şekilde sadece dini ve tarihi bir buluşma’ olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Erenerol, bunun ‘inanç hürriyeti’ veya ‘inanç turizmi’ olmadığını vurgulayarak, “Çok uzun süredir, Fener Rum Kilisesi başpapazı yurt içinde ve yurt dışında yasalarımıza aykırı bir şekilde ‘Yeni Roma ve Konstantinopolis’in Ekümenik Patriği’ sıfatıyla ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz yılda İsviçre’de düzenlenen Barış Konferansı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katılan Dışişleri Bakanlığı’nın yanında ‘Ekümenik Patrik’ sıfatıyla bulunmuş olmasıdır. Yasalarımızca kabul edilmeyen ve tarih boyunca da ne Osmanlı Devleti’nce ne de Türkiye Cumhuriyeti’nce verilmemiş olan bu ‘Ekümenik’ sıfatı ulusal egemenliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze karşı açık bir tehdittir” dedi.

‘ENGELLENMESİ ELZEMDİR’

‘Kendine özgü’ bir hukuki yapıya sahip olan Vatikan’ın, Fener Rum Kilisesi ile yan yana gelecek olmasının uluslararası sahnede ‘ekümeniklik’ iddialarının güçlenmesine sebep olacağını söyleyen Erenerol, “Dinler arası diyalog ile beraber barışmış olan Vatikan ve Fener’in sergilediği bu yeni oyunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından engellenmesi elzemdir. Ekümeniklik iddiası sadece dini bir ünvan olmayıp ardından ekümenesini talep edeceği, yani kendi toprağını ve uygulayabileceği hukuk alanını isteyeceği, son derece tehlikeli bir durumdur. Fener Rum Kilisesi başpapazı, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olan ve Lozan ile sınırları çizilmiş görev tanımı dışında hiçbir fazladan yetkiye sahip olmayan bir ruhanidir” ifadelerini kullandı.

İZNİK BİLDİRGESİ

Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilen İznik Konsili, MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla toplandı ve Hristiyan doktrinini şekillendiren kararlar alındı. Konsilin en önemli sonuçlarından biri, Hristiyanlık elçisi İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğu ve baba ile aynı özden geldiğini kabul eden İznik İnanç Bildirgesi’nin oluşturulması oldu.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turk-ortodoks-patrikhanesi-nden-yeni-papa-ve-rum-patriginin-iznik-ziyaretine-uyari-ekumenik-iddialarini-guclendirebilir-2402251