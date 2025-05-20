Linet’i de savunmazsın be

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İsmail KılıçarslanSonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. AK Partililer, biz pek çoğunuzdan hoşlanmıyoruz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor, ondan hoşlanıyor, onun verdiği mücadeleyi önemsiyor, o mücadeleye omuz veriyoruz. Sizin yani “Akepeliler” diyebileceğimiz toplamın, kapalı kapılar ardında, kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş insanları, onu can-ı gönülden seven kitleleri “onlar da biraz şey” diye başlayan cümlelerle yargılayıp bu konuşmaların finalini “aslında bu halk olmasa AK Parti şahane parti de işte bu az gelişmişler yüzünden” falan gibi leşin leşi fikirlerle yaptığınızı da biliyoruz. Değil mi ki sizi o makamlara, o mevkilere Reis getirdi, “vardır bir bildiği” deyip susuyoruz. Yineliyorum: Aslında pek çoğunuzdan hiç hoşlanmıyoruz. Üstelik, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’ye hazırlık yapmanız da gözümüzden kaçmıyor. B planı yapıyorsunuz sürekli. Size muhteşem bir haber vereyim: Bizim B planımız yok. B planımız olsa bile o planlarımız içerisinde siz yoksunuz. Olmayacaksınız. Allah acısını göstermesin, başımızdan eksik etmesin ama Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme erişirsek sizin gibi kompleksli eziklerle değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi kendisine güvenen, milletine güvenen, seçmenine güvenen isimlerle devam edeceğiz yolumuza. Dolayısıyla şunda bir kez daha anlaşalım. Siz bizden hoşlanmıyorsunuz anlıyoruz da bizim de sizden hiç hoşlanmadığımızı da bilmenizi arzu ediyoruz artık. Bu burada bir dursun. Eski Akepeli, eski vekil, eski meclis bilmem nesi, yeni rektör, Şalom yazarı Naci Bostancı’nın bize “kabileci” diye hakaret etmesinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bostancı’nın ne yapmaya çalıştığını da ayan beyan görüyoruz. Tayyip Bey zamanında iktidarın bütün nimetlerinden yararlanıp, Tayyip Bey sonrası dönemde de “pembeliğine bir şey olmasın” diye vaziyet alıyor. Şöyle yazdı adam: “Ses sanatçısı Linet’i beğenir ya da beğenmezsiniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet’in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez.” Herif, Linet’in tepkiler sonucu iptal edilen konseri yüzünden hepimize “antisemit” diyecek demesine de o kadar cesareti olmadığı için “kabileci” diye yuvarlıyor lafı. Anlayacağını pek sanmamakla birlikte Bostancı’nın anlayacağı şekilde anlatmayı deneyeyim: Linet, askerliğini İsrail’le yapmış, çifte pasaport taşıyan, Cumhurbaşkanımızın “Kuvayı Milliye gibidirler” dediği Hamas’a “terörist” demiş; üstelik Gazze sürecinin başından beri Filistin duyarlılığı olan insanların ne yaptığını ne söylediğini takip ettiği biri. Terör örgütü İsrail’e yönelik tek bir cümlesi yok. Bizler de yani başından beri bu çifte pasaportlu Siyonistlerin Türkiye vatandaşlıklarının iptal edilmesini isteyen Filistin yanlıları da bu bebek katili, insanlık düşmanı Siyonist destekçilerinin ülkemizde rahatça hareket edememeleri için şiddet içermeyen eylemler yapmaya devam ediyoruz. Üstelik bu eylemlere karşı Türk polisinin tavrı da bildiğin polis şiddeti şeklinde tezahür ediyor. Yine de bildiğimiz yolda yürümeye, demokratik hakkımızı kullanmaya devam ediyoruz. Linet’in de diğer Siyonist destekçilerinin de vatandaşlıklarının iptali için, Türkiye’de rahatça hareket edememeleri için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Boykotu da gücümüz yettiği nispette sürdüreceğiz. İsrail’e mal satan herkese engel olmaya, engel olamazsak “Elleriniz kurusun!” diye beddua etmeye devam edeceğiz. Bu işlerin Filistinlilere faydasına gelince… Filistinliler bu Siyonist destekçilerinin hayatlarını felç etmemizi de İsrail mallarını boykot etmemizi de Gazze’yi gündemde tutmamızı da büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar. Ancak onları asıl memnun edecek şeyin Siyonistleri paramparça edecek silahlar temin etmemiz olduğunu da biliyoruz. Nihai amacımız da bu zaten. Dünyada tek bir Yahudi Siyonist, Hıristiyan Siyonist, Müslüman Siyonist, Hindu Siyonist kalmayana kadar bu Siyonistlerle mücadele etmek. O yüzden Bostancı’ya bir çift lafım olsun: Sen B planı yapmaya, Tayyip Bey sonrası döneme yatırım yapmaya devam et. Biz kalın kafalılar, “Olmasalar daha iyi olur” dediğiniz kitleler hiçbir plan yapmayacağız. Zuhurat ne olursa olsun Siyonistlerden de tiksineceğiz, senin gibi eziklerden de. Hadi şimdi kapat kapıları ve başla “Zaten bu İslamcılar da” diye zırlayıp zırvalamaya. Siyonist sevici seni. Yeni Şafak