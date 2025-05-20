Hint kuyumculardan boykot

Hint kuyumcular Türkiye ve Azerbaycan ile iş birliğini durdurmayı planlıyor

Hindistan’ın değerli taş ve mücevherat sektörünü temsil eden en üst düzey kuruluş olan Tüm Hindistan Mücevher ve Mücevherat Konseyi (GJC), sektör üyelerini Türkiye ve Azerbaycan ile iş yapmayı durdurmaya çağırdı.

Hindistan’ın The Hindu gazetesi, “Bu kararlı adımlar, 26 Hintli sivilin hayatını kaybettiği Pahalgam terör saldırısının ardından Türkiye’nin Pakistan’a verdiği kamuoyu desteğinin bir sonucudur.

Bu tutum, ulusal güvenlik ve ticari ilişkilerin etik yönü konusunda ciddi endişeler doğurmuştur”,- demektedir.

Hindistan Mücevher ve Mücevherat Derneği Başkanı Rajesh Rokde, “Hindistan mücevher ve mücevherat sektörü, ulusu desteklemek için birleşmiş durumda.

Tüm kuyumcuları Türkiye ve Azerbaycan ile tüm işlemleri durdurmaya çağırıyoruz.

Ticareti durdurarak, birlik ve kararlılık konusunda net bir mesaj gönderiyoruz ve sektörümüzün ulusal gururun bir direği olarak rolünü güçlendiriyoruz.

Türkiye ve Azerbaycan ile operasyonlarımızı durdurma kararlılığımızı sürdürerek, ülkeye olan bağlılığımızın ticari çıkarlardan daha önemli olduğunu gösteriyoruz”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu