Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı, uluslararası platformlardaki karşılıklı destek konularını görüştü

19 Mayıs’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun aktifliğini ve ortaklık ilişkilerinin derinleşme dinamiğini memnuniyetle vurguladılar.

Yerevan ve Nikosia’da (Lefkoşa) mukim büyükelçiliklerin açılmasına da değinen Mirzoyan ve Demetriou, bu adımın iş birliğini karşılıklı ilgi alanlarında daha da genişletmeye katkı sağlayacağına olan güvenlerini ifade ettiler. Ekonomi, turizm ve eğitim gibi alanlar, iş birliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyele sahip sektörler olarak öne çıktı.

Görüşmede ayrıca, uluslararası platformlarda iki ülkenin birbirine verdiği destek de ele alındı. Ermenistan ve Kıbrıs’ın, Ermenistan-AB ortaklığının daha da güçlendirilmesi yönündeki iş birliğinin önemi ve geleceği vurgulandı. Bakan Mirzoyan, mevcut araçların etkin kullanımı ve üye ülkelerin güçlü desteğinin, Ermenistan-AB ilişkilerinin derinleşmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Taraflar, bölgesel gelişmeleri de masaya yatırdı. Ermenistan Dışişleri Bakanı, tüm zorluklara rağmen Güney Kafkasya’da barışın tesisi yönündeki kararlılıklarını vurguladı ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik çabaları, özellikle barış anlaşmasının imzalanmasının önemini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI