Ermenistan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı’na Dostluk Nişanı takdim etti

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Khaçaturyan, Başkan Demetriou’nun Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşıladığını belirterek, iki halk arasındaki ilişkilerin tarihi dostluk, dayanışma ve karşılıklı saygıya dayandığını vurguladı. Kıbrıs’ın Ermenistan için değerli ve güvenilir bir ortak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile Kıbrıs parlamentoları arasındaki iş birliğini, özellikle dostluk grupları ve dış ilişkiler komisyonları düzeyinde yürütülen temaslar ve karşılıklı ziyaretler çerçevesinde takdirle değerlendirdi.

İkili ilişkilerde mevcut potansiyele değinen Khaçaturyan, özellikle turizm ve bilgi teknolojileri alanlarında daha aktif iş birliğinin Ermenistan ile Kıbrıs arasındaki ekonomik bağların gelişmesine yeni bir ivme kazandırabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, iki ülke arasında doğrudan uçuşların bulunması olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.

Görüşmede, her iki ülkede yerleşik büyükelçiliklerin açılmasının, kurumsal iş birliği temelini güçlendirme yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı. Uluslararası platformlardaki etkili ve sorunsuz iş birliği de taraflarca takdirle karşılandı.

Demokratik kurumların geliştirilmesi, demokratik değerlere bağlılık ve eğitim, bilim ile kültür alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesinin gerekliliği de görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldı.

Farklı düzeylerde sürdürülen sorunsuz siyasi diyalogun ikili ilişkilerin genişlemesine katkıda bulunduğu belirtilirken, parlamenter diplomasinin halkları yakınlaştıran önemli bir araç olarak sürekli geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmenin sonunda, Ermenistan-Kıbrıs dostane ilişkilerinin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’ya “Dostluk Nişanı” takdim edildi.

ERMENİ HABER AJANSI