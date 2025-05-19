Üst düzey ABD heyeti, Amerikalı Papa’yla Vatikan’da görüştü

Papa Francis, Başkan Yardımcısı Vance’in ziyaretinin ertesi günü ölmüştü

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Vatikan’da Papa XIV. Leo’yla görüştü.

Amerikan konvoyunun sabah yerel saatle 7.30’da Vatikan’a girdiği görüldü.

İkili, 8 Mayıs’taki seçimle Katoliklerin ruhani liderliğine ve Vatikan Devlet Başkanlığı’na gelen Papa XIV. Leo için dün yapılan göreve başlama törenine de katılmıştı.

Amerikalı siyasetçilerin eşleri Usha Vance ve Jeanette Dousdebes Rubio da Şikagolu Papa’yla birlikte poz verdi (Reuters)

Vatikan diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için yapılan arabuluculuk çabalarına da sahne oluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Papa XIV. Leo için düzenlenen törenin ardından dün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yla, İstanbul’da düzenlenen barış müzakerelerini ele aldı.

28 Şubat’ta Beyaz Saray’da tartıştığı Vance’le bir araya gelen Zelenski, “güzel bir toplantı” düzenlediklerini açıkladı:

Rusların İstanbul’a gönderdiği düşük düzeyli, karar alma yetkisi olmayan heyetle yapılan müzakereler ele alındı. Ukrayna’nın gerçek diplomasiye hazır olduğunu teyit ettim ve erken, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım.

ABD’ye teşekkür eden Ukrayna lideri, Papa XIV. Leo’yla da bir araya geldi. İlk ABD’li Papa’ya Ukrayna’daki savaşla ilgili yaptığı barış ve doğrudan diyalog kurma çağrısı nedeniyle minnetini sundu.

Papa XIV. Leo seçildiğinden beri Ukrayna’da barış için her türlü çabayı sarf edebileceğini belirtiyor. Selefi Papa Francis gibi göçmenler ve yoksullara da özen gösteriyor.

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Seçilmeden önce Robert Prevost adıyla bilinen bir kardinal olan din adamının X/Twitter hesabında Donald Trump ve Vance’in göç politikalarını sorgulayan eleştirel gönderiler yeniden paylaşılmıştı.

Diğer yandan Vance, Papa Francis’le 20 Nisan’da görüşmüş, ertesi gün de Arjantinli Papa ölmüştü.

Papa Francis de yeni ABD yönetiminin göç planlarına ve sonradan Katolik olan Vance’in bu politikaları meşrulaştırmak için dini kullanmasına karşı çıkıyordu.

Washington Post, ABD’nin Amerikalı Papa’yla ilişkileri kuvvetlendirerek Trump’ın savaşları durdurma hedefi için onun nüfuzundan da faydalanmayı hedeflediğini bildirdi.

Dünyadaki 1,4 milyar Katolik’e liderlik eden Papa da pazar günü düzenlenen ayinde Gazze, Myanmar ve Ukrayna’da barış sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Independent Türkçe, Washington Post, AP, AA

Independent Turkce