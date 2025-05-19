Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde şarkılar, ilahiler ve fasıl

“Mekanın Sesi: Hampartzum’dan Zilciyan’a şarkılar, ilahiler, fasıl” konseri 24 Mayıs’ta Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde yapılıyor.

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi, 24 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da “Mekanın Sesi: Hampartzum’dan Zilciyan’a şarkılar, ilahiler, fasıl” konserine ev sahipliği yapıyor.

Ermenice ilahilerde kullanılan zil ve kışotz hakkında Ersu Pekin’in konuşmasıyla başlayacak programda Hampartzum’un 18’inci yüzyılda bulduğu, Ermeni harflerine dayanan notayla yazılmış eski kaynaklardan eserler, çeşitli makamlarda Ermenice ilahiler, Nigoğos Ağa’dan Bimen Şen’e Tatyos Efendi’den Agapos Alyanak’a uzanan şarkılar ve finalde de bir fasıl seslendirilecek.

Hüseyin Kıyak’ın projesini ve sanat yönetmenliğini yaptığı konserde muganniler Murat İçlinalça ve Tatyos Karapekmez. Solistler ise Aybige Demir Okan, Murat İçlinalça, Hüseyin Kıyak, Aynur Ezgi Yüksel. Kemençede Yasemin Şehnaz Ayan, tanburda Özata Ayan, kanunda Ahmet Furkan Duyar, kemanda Seyithan Güzel, udda Tatyos Karapekmez, zilde (Dzindzğa) Murat İçlinalça, kışotzda (Marvaha) Tatyos Karapekmez ve piyanoda Murat İçlinalça olacak.

Sınırlı sayıdaki biletler için iletişim: 0538 242 95 12.

Agos