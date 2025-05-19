Singapur’da Ermenistan Fahri Konsolosluğu açıldı

16 Mayıs’ta Singapur’da Ermenistan Fahri Konsolosluğu’nun resmî açılış töreni düzenlendi. Etkinlik hakkında Ermenistan’ın Endonezya Büyükelçiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Törene, Ermenistan’ın Singapur Büyükelçisi Serob Bejanyan ile Singapur Dışişleri Bakanlığı Avrupa Direktörlüğü Genel Müdürü Hon Moon Low katıldı. Resmî açılışın ardından, Singapur’daki Surb Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin avlusunda bir resepsiyon gerçekleştirildi. Açılışta Büyükelçi Bejanyan, Genel Müdür Low ve yeni atanan Fahri Konsolos Tim Jin Cheng davetlilere hitap etti.

Büyükelçi Bejanyan, Fahri Konsolosluğun açılmasının Ermenistan ile Singapur arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine ivme kazandıracağını vurguladı. Singapurlu yetkililer ise ülkedeki Ermeni cemaatinin tarihî varlığına ve Singapur’un gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti.

Fahri Konsolos Tim Jin Cheng, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan gelecek programları tanıttı.

Etkinliğe Singapur’da görev yapan çeşitli ülke büyükelçileri, diplomatik temsilcilikler, devlet kurumları temsilcileri, Ermeni toplumu üyeleri ve iş insanları katıldı. Program kapsamında, Singapur’da yaşayan Ermeni şarkıcı Gayane Vardanyan, Ermenistan ve Singapur ulusal marşlarını seslendirdi.

Törenin sonunda, kilisenin avlusunda yer alan ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına dikilen haçkar anıtına çiçek bırakıldı.

ERMENİ HABER AJANSI