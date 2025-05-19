Pontus Rum Soykırımı kurbanlarına saygı duruşu

Tsitsernakaberd’de Pontus Rum Soykırımı kurbanlarına saygı duruşu

Yunanistan’ın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçi Yardımcısı, Konsolos Emmanuel Assimakopoulos ve Ermenistan’daki Rum toplumunun temsilcileri, Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’nde Pontus Rum Soykırımı kurbanlarına saygı duruşunda bulundu.

Her yıl 19 Mayıs’ta, Ermenistan’daki Rum toplumunun temsilcileri Pontus Rum Soykırımı kurbanlarına saygı duruşunda bulunuyor.

Çeşitli kaynaklara göre, yaklaşık 1,2 milyon Yunan, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen katliamlar ve imhalar sonucu hayatını kaybetti.

Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’nde din adamları, soykırımın kurbanı olan masum Yunan halkının anısına dualar sundular.

Ermenistan Cumhuriyet Partisi yürütme kurulu üyesi Eduard Sharmazanov konuşmasında 19 Mayıs’ın Pontus Rumlarının Soykırımı’nı anma günü olduğunu hatırlattı, “Pontus Rumlarının Soykırımı, Osmanlı ve Kemalist Türkiye’deki Hıristiyan halkların soykırımının bütününün bir parçasıydı.

Ayrı bir soykırım değildi, tıpkı Ermeniler ve Süryanilerin ayrı olmadığı gibi.

Önce Padişahlık, sonra Jön Türkler ve daha sonra da Kemalist Türkler, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yerli Hıristiyan halkların soykırımını planladı ve gerçekleştirdi.

Pontus ve Ege Denizi’ne bitişik bölgelerde yaşayan Rumların soykırımınıni Ermeni Soykırımı’nın mantıksal bir devamı olduğu gerçeği, suçluların kendileri tarafından kanıtlandı.”

Sharmazanov’a göre, 21. yüzyılda Ermeni halkı ne yazık ki Türkiye ve Azerbaycan’ın soykırım politikasına tanıklık ediyor ve bunun en açık kanıtı Dağlık Karabağ’ın yerli Ermeni halkının zorla yerinden edilmesi ve etnik temizliğidir.

“Ermenistan’daki Yunan toplumu adına, saygılarını sunmak için Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’ni ziyaret eden tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum.

Tüm bunların gerçekten bir soykırım olduğunu inkar etmeden tüm masum kurbanları anmalı ve hatırlamalıyız.

Bu, dünyanın dört bir yanına dağılmış Yunanlılar için önemli bir gün.

Bu anma, gelecek nesiller için de çok önemlidir”,- dedi Ermenistan’daki Yunan Toplulukları Birliği Başkanı Maria Lazareva.

Anma töreninin ardından Ermenistan’daki Yunanistan Konsolosu ve diğer konuklar Soykırım Müzesi’ni ziyaret etti.

Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, 23 Nisan’da müzede büyük bir törenle açılışı yapılan “Suçun Belgelenmesi: Ermeni Soykırımının Görgü Tanığı Belgeleyicileri” başlıklı geçici serginin örneklerini konuklara sundu ve her bir örneğin tarihi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nda işlenen Pontus Rumlarının Soykırımı hakkında bir belgesel film de Soykırım Müzesi’nde gösterildi.

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, 24 Mart 2015’te Pontus Rumlarının Soykırımını oybirliğiyle tanıdı ve kınadı.

Ermenistan Kamu Radyosu