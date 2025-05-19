Patrik Bartholomeos Vatikan’da Papa XIV. Leo ile görüştü,

Ekümenik Patrik Bartholomeos Vatikan’da Papa XIV. Leo ile görüştü. İki ruhani lider, İznik’te ortak etkinlik düzenleme konusunda anlaştı

Ekümenik Patrik Bartholomeos, yeni seçilen XIV. Leo’nun papalık yemin törenine katıldıktan bir gün sonra Vatikan’da Papa ile görüştü.

Kaynaklar Atina-Makedonya Haber Ajansı’na, her iki dini liderin de Papa Francis döneminde gelişen “yakın, kardeşçe” ilişkiyi geliştirme niyetlerini dile getirdiğini söyledi. Ortak öncelikleri arasında savunmasız grupların korunması ve küresel barışın teşviki yer alıyor.

Toplantıda, Papa Leo ve Patrik Bartholomeos’un bu yılın ilerleyen zamanlarında İznik’in Birinci Ekümenik Konseyi’nin 1.700. yıl dönümünü anmak için ortak bir etkinlik düzenlemeleri kararlaştırıldı. Toplantının, 325 yılında önemli konseyin düzenlendiği Türkiye’nin İznik kentinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynaklar, toplantının Kasım ayı sonuna doğru planlanabileceğini belirtti. Böyle bir ziyaret, Papa’yı İstanbul’u da ziyaret etme fırsatı da sağlayacak.

İstanbul’a dönmeden önce Patrik Bartholomeos’un un Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nı da ziyaret etmesi ve Papa Francis’in mezarında dua etmesi bekleniyor.

(Kathimerini)

Agos