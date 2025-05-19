Macron’dan, Ermenistan’a tam destek

Macron, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam desteğini dile getirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Güney Kafkasya’daki istikrar için elzem olduğunu belirterek, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam destek verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ile görüşmesinin ardından mikroblog X’te yayınladığı bir yazıda bu konuya değindi.

Emmanuel Macron, “Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Arnavutluk’ta bulunan Başbakan Nikol Paşinyan’a, Azerbaycan ile en kısa sürede bir barış anlaşmasının imzalanması yönündeki desteğimi yineledim”,- ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgedeki istikrar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmemizde çok önemli bir konuyu daha ele aldık.

Haziran ayında Nice’te düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı ve Ermenistan’ın 2026’da ev sahipliği yapmayı planladığı Biyolojik Çeşitlilik Taraflar Konferansı COP17’ye hazırlık amacıyla yakın işbirliği içindeyiz”,- ifadelerini kullandı Emmanuel Macron, paylaşımında,

16 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir görüşme gerçekleştirildiği, tarafların Ermenistan-Fransa ilişkilerinin dinamik gelişimini büyük takdirle karşıladıkları, üst düzey temasların ve yapıcı siyasi diyaloğun karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin genişlemesine katkı sağladığı vurgulandığı bildirilmişti.

Taraflar, ikili ilişkilerin gündemindeki bir dizi konuyu, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanması ve bu yönde sürekli ve istikrarlı adımların atılması vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın barış sürecine verdiği güçlü desteği vurgulayarak, Güney Kafkasya’da istikrar ve güvenliğin, genel bölgesel iş birliği açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede ayrıca Ermenistan-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve ülkemizde demokratik reform gündeminin ilerletilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan Kamu Radyosu