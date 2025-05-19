İsrailli yorumcu, Kudüs’teki Ermenileri hedef alan açıklamalarının ardından özür diledi

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nın Perşembe günkü yarı final canlı yayını sırasında İsrailli bir yorumcunun yaptığı bir açıklama, dünya çapında Ermeni topluluklarının tepkisine yol açtı. Ermenistan’ın yarı finaldeki performansından kısa bir süre sonra, İsrail’in kamu kanalı Kan 11’de bir sunucunun Ermenilere atıfta bulunarak “Kudüs’te bu adamlara bir çeyrek verdiğimize inanamıyorum” dediği duyuldu.

Yorum, Yahudi, Müslüman ve Hristiyan Mahalleleri’nin yanı sıra dört tarihi bölgeden biri olan Kudüs’ün Eski Şehri’ndeki Ermeni Mahallesi’ni kastediyordu. Küçük bir alan olmasına rağmen, Ermeni Mahallesi, Ermenistan’ın Hristiyanlığı benimsemesinden kısa bir süre sonra oraya yerleşen rahiplere kadar uzanan yaklaşık 1.700 yıllık bir Ermeni varlığına ev sahipliği yapıyor.

Ancak son yıllarda, tartışmalı gayrimenkul anlaşmaları ve artan siyasi ilgi mahallenin geleceği konusunda endişelere yol açtığından, bu tarihi yerleşim yeri hem yerel belediyeden hem de özel geliştiricilerden artan baskı altına girdi.

Bölgenin geleceği konusunda endişeli olan Kudüs’teki Save the ArQ hareketi, Cuma günü yorumu kınayan bir açıklama yayınladı. Ermenilerin 4. yüzyılda Kudüs’ün bu kısmına doğal olarak yerleştiklerini vurgulayan grup, bu sözleri “Kudüs’ün tarihi, dini ve kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası olan kadim bir topluluğu hedef alan rahatsız edici, temelsiz, ırkçı ve saldırgan bir açıklama” olarak nitelendirdi. Grup, İsrail’in kamu yayıncısından resmi bir özür talep etti ve yetkilileri bu tür söylemlerin tekrarlanmasını önlemek için adımlar atmaya çağırdı.

Ermenistan Kamu Televizyonu da İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’ndan özür dilemesini istedi. Ermenistan kanalı Cumartesi günü yayınladığı bir açıklamada, İsrailli yayıncıdan bu yorum hakkında açıklama talep ettiğini söyledi.

Bunun ardından Kan’ın CEO’su Golan Yochpaz resmi bir özür mektubu yayınlayarak, açıklamayı “sadece şarkıya yönelik bir şaka [ve] ülkeye veya Ermeni halkına yönelik olmayan sözler” olarak nitelendirdi ve rahatsız edici bulduğu için pişmanlık duyduğunu ifade etti

Öte yandan Ermenistan temsilcisi Parg, yarı final performansının ardından elinde bir İsrail bayrağı tuttuğunu gösteren bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bu görüntü, İsrail’in Azerbaycan’ın yakın bir müttefiki olması nedeniyle Ermenistan halkının bir kısmında tepkiye yol açtı.

Parg, Survivor adlı şarkısıyla finalde 26 yarışmacı arasında 20. olarak büyük finale yükseldi. Dikkat çekici bir şekilde, Ermenistan, İsrail’e hem jüri hem de halk oylamasından sıfır puan verirken, İsrail jürisi Ermenistan’a 5 puan verdi ve İsrailli izleyiciler de 6 puan daha verdi. İsrail, Avrupa genelindeki seçmenlerin güçlü desteğiyle sonunda ikinci olurken, Avusturya’dan JJ zafer kazandı.

Azerbaycan’ın İsrail’e 12 tam puan vermesi ise gecenin en dikkat çekici detaylarından oldu.

(Civilnet)

Agos