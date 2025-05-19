Ermenistan ile Yunanistan arasında savunma alanındaki işbirliği görüşüldü

19 Mayıs’ta Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Yunanistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Christos Sofianopoulos ve Askerî Ataşe Albay Christos Arsenyou’yu kabul etti.
Görüşmede, Ermenistan ile Yunanistan arasında savunma alanındaki işbirliği konuları ele alındı. Aynı zamanda Bakan Papikyan’ın Yunanistan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin sonuçları da değerlendirildi.
Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
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