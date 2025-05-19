Ermenistan Cumhurbaşkanı, Roma Papası’nın tahta çıkma törenine katıldı (Foto)

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan 18 Mayıs’ta Vatikan’da düzenlenen törenle göreve başlayan Papa Leo XIV’ün tahta çıkış merasimine katıldı.

Yeni seçilen Papa, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda papalığının başlangıcına ithafen kutsal ayin gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere 8 Mayıs’ta Katolik Kilisesi’nin 267. papası olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost, Arjantinli Papa Francesco’dan sonra Amerika kıtasından gelen ikinci, ABD’den ise ilk papa oldu. 14. Leo’ya ilişkin önemli bir iddia ise İstanbullu Ermeni iş adamı, eski Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurhan Çetinkaya’dan gelmişti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Çetinkaya, 14. Leo’nun atalarının Kayseri’den gittiğini açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI