EBRD’nin yatırımları 400 milyon avroya ulaştı

EBRD’nin Ermenistan’a yatırımları 2024’te rekor seviye olan 400 milyon avroya ulaştı

Ermenistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan başkanlığındaki heyet, Erivan Belediye Başkanı Tigran Avinyan ve Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan’ın katılımıyla Londra’ya gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renou-Bassot ile bir araya geldi.

Bakan Hovhannisyan, öncelikle EBRD Başkanı’na, EBRD’nin 2024 yılında Ermenistan’a yapacağı yatırımların rekor seviye olan 400 milyon avroya ulaşmasında etkili işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Ermenistan’ın EBRD’nin sermaye artırım sürecine katılımı konusuna değinen Vahe Hovhannisyan, Ermenistan’ın kurumun misyonunu desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Bakan başkanlığındaki heyet ayrıca EBRD’nin bireysel profesyonel ekipleriyle görüşmelerde bulunarak, Ermenistan portföyündeki önemli altyapı projelerinin ilerleyişi ve mevcut sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu