Dünyaca ünlü Ermeni fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in hayatı beyazperdeye taşınıyor

Türkiye’nin görsel hafızasına fotoğraflarıyla yön veren usta sanatçı, dünyaca ünlü Ermeni foto muhabiri Ara Güler’in (Aram Güleryan) hayatı beyazperdeye taşınacak. Güler’in nesilden nesle aktarılması için tasarlanan filmi aynı zamanda Türkiye’yi de dünyaya tanıtacak.

Ara Güler, fotoğrafçılık tarihinde dünya çapında bir isim. Türkiye’de de bir döneme tanıklık etmiş Ara Güler’in hayatı şimdi “Merhaba” filmiyle beyazperdeye taşınıyor.

Sanatıyla İstanbul’u, Anadolu’yu ve Türkiye’nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye’ye aktaran Ara Güler’i anlatacak film, “Merhaba” başlığıyla izleyiciyle buluşacak.

Film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel iş birliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

ERMENİ HABER AJANSI