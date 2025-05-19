Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nden “Devran” döne, umut yetişe

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, bu yılki gösterileri olan “Devran”da çok dilli repertuarları ile 20 ve 24 Mayıs’ta baskı ve ayrımcılığa karşı ses yükseltiyor.

Uzun yıllardır alternatif okullaşma yoluyla kültürel çoğulcu bir sanat üretimi yapan Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK), her yıl yaptıkları alan araştırmaları ve entelektüel üretimlerin yanı sıra yürüttükleri dans ve müzik çalışmalarının sonucunda bir gösteri çıkarıyor. Bu yılki gösterinin adı “Devran”.

Bu yıl BÜFK, “Devran”da baskı ve ayrımcılığa karşı ses yükseltirken, Türkçe, Çingenece, Zazaca, Kürtçe, Ermenice ve Süryanice gibi birçok dilden repertuar sunuyor.

2024-2025 prodüksiyonu dans ve müzik gösterisi “Devran”, “Elma”, “Dilek Ağacı” ve “Düğün” adlı üç bölümden oluşuyor.

“Elma”da, yoksulluk ve suça itilme temalarını bir elma çalma hikayesi üzerinden işleyen BÜFK, “Dilek Ağacı”nda iki kız kardeşin hikayesi etrafında ibadet özgürlüğü ve asimilasyonu ele alıyor. “Düğün”de ise çeşitli etnik kimliklere yöneltilen baskı ve dışlayıcı politikaları bir düğün üzerinden sahneye taşıyor.

Kulüp, “Gösterimizi hazırlarken yıllardır yaptığımız gibi, Anadolu ve çevresinde yaşayan halkların danslarını, müziklerini, ortaklıklarını ve birlikteliklerini kültürel çoğulcu bir bakışla sahneye taşımayı hedefledik. Dileğimiz, bu seslerin yankı bulup çoğalmasıdır” sözleriyle hedeflerini paylaşıyor.

https://www.instagram.com/bufkboun/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d3d46cc0-11f0-4cf8-ab66-525f8902bebb

Devran’ın bu yılki mesajı şöyle:

“Sayın yetkili;

Yolları büsbütün kesse de zulüm, esip dursa da acının çöl ayazı,

Hangi dağ efkarlıysa ordayız, perişan edilen her şey bizimdir.

Değil öyle yoksulluklar, hasretler

Bir tek başak tanesi bile dargın kalmayacaktır.

Gün ola, devran döne, umut yetişe…”*

*Ahmet Telli ve Ahmed Arif’in şiirlerinden oluşturulmuştur.

Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu’nda gerçekleşen gösterilerin tarihleri, 20 Mayıs Salı 20.30 ve 24 Mayıs Cumartesi 20.30 şeklinde.

Kulübün dijital medya hesabından rezervasyon yapılabiliyor.

Agos