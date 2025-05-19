2 bin yıllık gelenek: Enfes Süryani çöreği tarifi

Baharatların enfes uyumuyla hazırlanan Süryani çöreği, hem aroması hem de dokusuyla sofralara farklılık katıyor. Çay saatlerinin yıldızı olacak bu tarifle siz de evinizde geleneksel bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz.

Süryani çöreği, özellikle Mardin ve çevresinde Süryani toplumunun geleneksel olarak hazırladığı özel bir hamur işidir. Tarçın, karanfil, mahlep ve yenibahar gibi aromatik baharatlarla tatlandırılır. Bayramlarda, özel günlerde ve misafirliklerde sunulur. Hem tatlı hem de baharatlı tadıyla farklı bir damak deneyimi sunar.

MALZEMELER

1 su bardağı süt (ılık)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karanfil (toz)

1 çay kaşığı yenibahar

1 tutam tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)

Üzeri için: Yumurta sarısı ve susam

NASIL YAPILIR?

Maya karışımı hazırlanır:

Ilık süt, toz şeker ve kuru maya bir kapta karıştırılıp 5-10 dakika mayalanması için beklenir.

Hamur yoğrulur:

Maya karışımına yumurta, sıvı yağ, baharatlar ve azar azar un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Üzeri örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Şekil verilir:

Mayalanan hamurdan parçalar koparılarak isteğe göre örgü, halka ya da klasik çörek şekli verilir.

Pişirme:

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizilen çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürülür ve susam serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirilir.

Cumhuriyet Gazetesi