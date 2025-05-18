Yasmin Levy’nin konseri iptal edildi, Linet sahneye çıkamadı

Türkiye doğumlu, İsrailli ünlü şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara ve İstanbul konserleri ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle son anda iptal edildi.

Levy’nin önce Ankara’daki konseri, sonra da İstanbul’daki konseri son dakikada iptal edildi.

İptal kararlarını kaymakamlıklar aldı, “Güvenlik” gerekçesi öne sürüldü.

Konserleri organize eden Kınay Entertainment yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yasmin Levy’nin İstanbul ve Ankara’da vereceği konserlerin üçüncü taraflardan kaynaklanan ve performansları engelleyen beklenmedik gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini üzülerek bildiriyoruz. Sanatçı ve ekibi, Türkiye’ye büyük bir heyecanla geldi ve dinleyicileriyle buluşmayı arzuladı. Ancak gelişen olaylar neticesinde konserlerin gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Bu iptal, sanatçının kendi kararı değil, kontrolümüz dışında yaşanan olumsuzlukların sonucudur.”

Açıklamada iptal edilen konserlerin bilet ücretlerinin resmi satış kanalları üzerinden iade edileceği bilgisi de verildi.

Levy’nin Ankara’daki konseri geçen perşembe MEB Şura Salonu’nda, İstanbul’daki konseriyse dün (17 Mayıs) İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacaktı.

Geçen hafta konserlerin durumu belirsizken yaptığı açıklamada Levy konserlerini iptal etmeyeceğini ve Türkiye’ye sadece “sanatı ve kalbiyle” geldiğini ifade etmişti.

İptal kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levy kendi kararı olmayan bir sebepten dolayı konserin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bir başka Yahudi şarkıcı Linet de konsere çıkacaktı. Ama sosyal medyada örgütlenen protestocular mekanın önüne geldiler ve protestolar başladı. Bunun üzerine Türkiye vatandaşı şarkıcı kulisinden bir video paylaşıp yardım istedi.

Linet videoda şu ifadelere yer verdi; “Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum. Ve Türkiye’ye sesleniyorum buradan, beni bütün sevenlere ve bütün tanıyanlara… Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra da öyle olacak. Size rica ediyorum, beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın.”

(Ajanslar, 10Haber)

Agos