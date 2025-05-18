Vatikan’da tarihi gün: İlk ziyaretini Türkiye’ye yapacak

Vatikan, bu sabah Papa Leo’nun göreve başlama ayinine ev sahipliği yaptı. Papa Leo, selefi Francis gibi sade bir tören tercih etti. Dünya liderlerinin katıldığı ayin, St. Peter Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Vatikan, bu sabah Papa Leo’nun göreve başlama ayinine ev sahipliği yaptı. St. Peter Meydanı’nda toplanan binlerce kişi yeni Papa’yı karşılamak için sabahın erken saatlerinden itibaren meydanı doldurdu.

Ayin, Birleşik Krallık saatiyle 09.00’da başladı. Papa Leo, törene açık “papamobil” ile gelerek kalabalığı selamladı.

Yeni Papa, tıpkı selefi Papa Francis gibi kurşun geçirmez araç yerine halkla doğrudan temas kurabileceği bir taşıtı tercih etti.

Papa Leo’nun göreve başlama ayini için Vatikan’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 250 bin kişinin izleyebileceği tören için 6 bin ek polis, keskin nişancılar, bomba imha ekipleri ve anti-drone sistemleri konuşlandırıldı.

Papa Leo, St. Peter Meydanı’nda düzenlenen göreve başlama ayinindeki vaazında, Katolik Kilisesi’nin birliğini vurguladı, dini propagandaya karşı çıktı ve küresel adaletsizliklere dikkat çekti.

“BİRLİK, İLK BÜYÜK ARZUMUZ OLSUN”

Tören sırasında İtalyanca yaptığı konuşmasında Papa Leo, Katolik dünyasına birlik mesajı verdi:

“Kardeşlerim, ilk büyük arzumuz birleşmiş bir kilise olsun. Birlik ve dayanışmanın simgesi olan bir topluluk, uzlaşmış bir dünya için maya gibi işlesin.”

Papa, Hristiyan aleminin ruhani lideri olan Petrus’un mirasına da atıfta bulunarak, “Petrus’un hizmeti, kendini adayan bir sevgiyle ayrışır” dedi.

“DİN, SEVGİYLE AKTARILIR; GÜÇLE DEĞİL”

Papa Leo, dini baskı ve zorlamalara karşı, “Roma Kilisesi, sevgide başkanlık eder. Gerçek otoritesi, Mesih’in sevgisidir. Asla başka insanları zorla ele geçirmek, dini propaganda veya iktidar yoluyla değil… Sadece ve sadece sevgiyle, tıpkı İsa gibi” ifadelerini kullandı.

Papa Leo, vaazında küresel düzene yönelik eleştirilerde de bulundu. Küresel ekonomik sistemin yeryüzünün kaynaklarını sömürdüğünü ve yoksulları dışladığını belirten Papa, bu düzene karşı durulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Papa Francis’in izinden giderek merkeziyetçiliğe karşı olduğunu ve papalığın tek kişilik bir otokrasiye dönüşmemesi gerektiğini belirtip, “Yönetimde, hiçbir zaman otokrat olma ayartısına teslim olmayacağım” dedi.

Papa Leo, konuşmasının sonunda kalabalığa hitaben, “Bir halk olarak birlikte yürüyelim. Tanrı’ya doğru yürüyelim ve birbirimizi sevelim” çağrısında bulundu.

PAPA LEO NEREDE YAŞAYACAK?

Papa Leo’nun, göreve başlamasının ardından Vatikan’daki Apostolik Saray’a taşınması bekleniyor. 16. yüzyıldan kalma bu yapı, St. Peter Meydanı’na bakan ve yaklaşık 10 odadan oluşan papalık dairelerini barındırıyor. Bu odalar arasında bir yatak odası, özel kütüphane, çalışma odası, yemek odası, mutfak ve bir şapel yer alıyor.

Saray, en son 2013 yılında, istifa eden Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılmıştı. Papa Francis ise bu geleneği bozarak Vatikan konukevlerinden Santa Marta’da yaşamayı tercih etmişti. Francis’in bu kararı, daha sade bir yaşam tarzına ve topluluk içinde yaşamaya verdiği önceliğe bağlanmıştı.

TAÇ GİYMEYECEK

Tarihi boyunca papalar, göreve başlarken üç taçtan oluşan özel bir taç (triregnum) ile taç giyme töreni gerçekleştirirdi. Ancak bu gelenek, 1978 yılında Papa John Paul I’in taç giymemesiyle sona erdi.

Papa Leo da bu geleneği sürdürerek, göreve sadece inaugurasyon ayiniyle başladı. Taç yerine daha sade ve halkla bütünleşen bir tören tercih edildi.

DÜNYA LİDERLERİ VATİKAN’DA

Papa Leo’nun göreve başlama töreni, çok sayıda uluslararası liderin katılımıyla gerçekleşiyor.

Birleşik Krallık’ı Prens Edward temsil ediyor. Buckingham Sarayı, Kral Charles’ın törene katılmama nedenine dair açıklama yapmadı. Ancak benzer durum, daha önce Papa Francis’in cenazesinde de yaşanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, törende hazır bulunacak. Zelenski’nin yardımcısı Andriy Yermak, Zelenski’nin Vatikan’daki görüşmeler sırasında bazı liderlerle bir araya gelmeyi planladığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance da ayine katılan isimler arasında. Vance, geçtiğimiz ay Papa Francis’le görüşen son ABD’li siyasetçilerden biriydi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’yi temsilen Roma’ya gelen resmi heyetin içinde yer alıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise üç günlük Roma ziyareti kapsamında hem törene katılacak hem de diğer liderlerle ikili ilişkileri görüşecek.

İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE YAPACAK

Papa Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle buraya yönelik bir seyahat hazırlığının olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Franciscus’un gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını verdi.

Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi