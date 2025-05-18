Bakan Ersoy, Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vatikan’da Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katıldı. İşte detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi temsilen Vatikan’da Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katıldığını belirtti.

Tarihi Aziz Petrus Meydanı’ndaki törende, farklı ülkelerden liderlerle bir araya gelerek, Papa 14. Leo’nun “insan onuru, adalet ve emeğin savunulması” konularındaki mesajlarını dinlediklerini aktaran Ersoy, “Türkiye olarak, farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katıldı.

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine, ülkemizi temsilen katıldık. Tarihi Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen törende, farklı ülkelerden liderlerle bir araya gelerek Papa 14. Leo’nun insan onuru, adalet ve emeğin savunulması konularındaki… pic.twitter.com/t5UnwyaCe1 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 18, 2025

Milliyet Gazetesi