Ermenistan, PARG ile Eurovision finalinde sahne aldı, 20. oldu

Eurovision Şarkı Yarışması’nda 17 Nisan Cumartesi gecesi yapılan final yarışmasında Ermenistan’ı “Survivor” isimli şarkısıyla PARG temsil etti. Ermenistan 20. oldu

2025 Eurovision Şarkı Yarışması’ında Cumartesi günü finalde yarışan ülkelerden biri de Ermenistan oldu.

Bu yıl 69’uncu kez Basel’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda finalde toplam 26 ülke sahneye çıktı.

Bu yıl Ermenistan’ı temsil eden isim ise genç ve yenilikçi sanatçı PARG (Pargev Vardanian). Hayravank doğumlu olan PARG, müzik yolculuğuna küçük yaşta kilise korosunda başladı. Rusya’da tiyatro eğitimi aldıktan sonra solo kariyerine yönelen sanatçı, indie-folk, R&B ve Ermeni geleneksel ezgilerini harmanlayan özel bir tarz geliştirdi.

PARG, yarışmada “Survivor” isimli şarkısıyla sahneye çıktı. Şarkı, modern pop ve rock altyapısıyla hareketli bir anlatım sundu. Ermenistan’ın geleneksel ve zengin müzikal altyapısından çok az izler taşıyan şarkı, Eurovision’un deneyimli isimleri Thomas G:son ve Peter Boström ile birlikte yazıldı.

Ermenistan 20. oldu. İlk sırayı Avusturya aldı.

Ermenistan, Eurovision sahnesine ilk kez 2006’da çıktı. Yarışmada Ermenistan 2008’de Sirusho ile, 2014’te ise Aram Mp3 ile 4.lüğe kadar gelebildi.

Agos